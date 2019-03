Gordana Buljan Flander

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Najava:

Prof.dr.sc., ravnateljicai osnivačica, održala je u prepunoju Osijeku stručno predavanje o svim oblicimaPsihologinja i psihoterapeutkinja Buljan Flander je podsjetila kako hrvatsku javnost u posljednje vrijemevezani uz, bilo nad odraslima ili djecom. Trauma u dječjoj dobi iznimno jei većina od nje okreće glavu jer ne žele znati da djeca pate i da se zlostavljaju, što smo vidjeli i u nedavnim događajima na Pagu gdje su mnogi bili svjesni situacije koju su djeca prolazila, ali nisu reagirali. „“, istaknula je prof. Buljan Flander.Dodala je i kako je nasilja oduvijek bilo i bit će ga, no današnje društvo prema njemu je sve. Nasilja je danas više ne samo u obitelji već i na. Istraživanja su pokazala da djeca koja su izložena nasilju kod kuće imaju 4 do 6 puta veću vjerojatnost da će se i sami nasilno ponašati u adolescentskoj dobi. Stoga je potrebno prestati samo pričati o prevenciji već ju doista početi provoditi i početi reagirati već od vrtića i na vrijeme intervenirati. Također je potrebno neprestano raditi na podizanju javne svijesti i osvješćivanju o odgovornosti koja je na svima nama.Iznijela je i niz primjera iz svoje dugogodišnje prakse, objašnjavajući što dovodi do nasilja, zašto susve češće žrtve emocionalnog, fizičkog i seksualnog zlostavljanja te kakve posljedice ima trauma u. Pokazala je crteže zlostavljane djece kao preslike njihovih misli jer takva djeca, posebice ona koja su, strahuju za obitelj, misle da su ona kriva, često im nitko ne vjeruje, a jedna je djevojčica čak sedam puta pokušala suicid. Traume su usječene u njihov život.Na predavanju je predstavljena i njezina knjiga "Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgojitelje" koja krozprati roditeljstvo od prve odluke da se postane roditelj do adolescentske dobi i pruža mnoštvo praktičnih savjeta i primjera iz perspektive djeteta, izražavajući nadu da će ovaj svojevrsni priručnik pomoći roditeljima u pronalaženju potrebnih odgovora.