Tekst i foto: Osijek031.com

Nakon Saše Matića koji je održan prije dva tjedna u Osijeku, još nekolikostiže u naš grad do kraja godine. Vjerujemo da će ih biti još, ali za sada u nastavku doznajte tko će pjevati u našem gradu u..Za početak, već ovog vikenda,stižu90-tih Vatrogasci Dan poslije, u, u, odnosno uzapjevat će, jedna i jedina, neponovljiva Neda Ukraden . Idući vikend, u sklopustiže Ivan Zak ! Njegov koncert će se održati us početkom u 21 sat, a ulaz je naravnoPočetkom travnja, ustiže Petar Grašo . S obzirom na to da je riječ o, broj ulaznica je, a koncert je rezerviran zas početkom u. Tjedan dana poslije, vikend,je rezerviran za još jedan Halida Bešlića . Osimkoje publika očekuje , kao što su “Prvi poljubac”, “Čardak”, “U meni jesen je”, “Malo je malo dana”, “Iznad Tešnja zora sviće“, “Zlatne strune”, pjevat će se i novi veliki hit "Taman je" po kojoj je i nazvan ovogodišnji osječki koncert. Ulaznice se brzo prodaju, pa ih nabavite na vrijeme!Tri tjedna poslije, na isto mjesto stižei jedna od omiljenih Vesna Pisarović . Broj ulaznica je, pa ako želite na koncert požurite po ulaznice.Za lipanj je u ovom trenutku rezerviran za Pannonian Challengea . Tijekom trajanja Pannoniana očekuje vas iprogram do sada, uz sudjelovanje headlinera kao što sute još 10-15 izvođača koji će popuniti impresivan line-up.Kaoza kraj godine, odnosnostiže miljenik publike - Željko Samardžić Za svakoga po nešto ima tijekom cijele godine, uživajte u koncertima, a ulaznice nabavite na vrijeme..