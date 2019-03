od 28. veljače pa sve do 30. travnja 2019.

Veliki portreti Felixa Nadara i Ukradena baština

Bon appétit

kinu Urania

Jall aux yeux

Oh, macarons!

Štrumpfova.

Program:

28. veljače - 17. ožujka 2019.

Nadar, fotograf i karikaturist, pravoga imena Gaspard-Felix Tournachon, jedan je od najvažnijih portretista Drugog carstva. Portretirao je mnoge slavne osobe svoga vremena, umjetnike, znanstvenike i političare, kao što su Delacroix, George Sand, Baudelaire, Victor Hugo, Sarah Bernhardt i mnogi drugi.U sklopu izložbe priređena je izložba u izložbi učenika osnovnih škola Osijeka i okolice na temu portretne fotografije. Izložbu realizirao muzej Jeu de Paume uz potporu Medijateke za arhitekturu i baštinu i Ministarstva kulture u Francuskoj, u suradnji s Muzejem likovnih umjetnosti i Francuskom alijansom Osijek

11. - 22. ožujka 2019.

Ponedjeljak, 11. ožujka 2019. - 18:00 do 19:30 sati

Petak, 15. ožujka 2019. - 19:30 do 21:00 sat

Ponedjeljak, 18. ožujka 2019. - 18:00 do 19:30 sati

Utorak, 19. ožujka 2019. - 18:00 do 19:30 sati

Petak, 22. ožujka 2019. - 18:00 do 19:30 sati

Upisnina: 100,00 kn po sudioniku. Prijave na: osijek[at]alliance-francaise[dot]hr

12. - 30. ožujka 2019.

Otvorenje izložbe u utorak 12.03. u 18:00.

Muzej grada Iloka i Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s Francuskom alijansom Osijek predstaviti će izložbu pod nazivom Ukradena baština / Stolen heritage, kustosice Andree Rimpf.Povodom Europske godine kulturne baštine 2018–2019. Muzej grada Iloka uz suradnju i podršku Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske predstavlja izložbeni projekt Ukradena baština / Stolen heritage. Djelujući u skladu s potrebama suvremenog svijeta i koristeći tehnologiju Vuforia augmented reality, izložba je osmišljena tako da ima trajnu vrijednost predstavljajući dio otuđene hrvatske nacionalne baštine iz Muzeja grada Iloka kroz 12 od ukupno 50 umjetničkih djela koja su otuđena od 1988. do 1998. godine

18. i 19. ožujka 2019.

18.3.2019. od 15:00 do 18:00 sati

19.3.2019. od 10:00 do 13:00 sati.



U ponudi knjižare Kutak Knjiga s Korčule možete pronaći didaktičke materijale za učenje i poučavanje francuskog, engleskog i njemačkog jezika, francusku i frankofonu književnost, prijevode hrvatskih pisaca na francuski jezik te knjige za djecu

21. ožujka 2019.

Ako još niste čuli za ovaj originalni bend, uskoro ćete čuti. Simpatični momci iz Bihaća autorske stihove i glazbu pjevaju na francuskom i to zaista dobro zvuči. Kroz mješavinu popa, punka, grunga, jazza, rocka, etna i autentičan bosanski patos zavoljet ćete francuski iako ne razumijete niti jednu riječ.

23. ožujka 2019.

Uz stručno vodstvo profesora slastičarstva Spomenke Dundović, prof. naučite priremati sofisticirane kolčiće atraktivnog izgleda, macarone.

Upisnina: 100,00 kn po sudioniku. Prijave na: osijek[at]alliance-francaise[dot]hr

16. - 30. travnja 2019.

ovodom 60. obljetnice nastanka Štrumpfova, Francuska alijansa Osijek i Gradska i sveučilišna knižnica predstavljaju izložbu o nastanku malih plavih bića te organiziraju likovni natječaj za niže razrede osnovnih škola. Sudionici likovnog natječaja Francuskoj alijansi Osijek dostavljaju prijedlog čestitke za 60. rođendan Štrumpfova te ulaze u izbor za najbolji likovni rad.



Upute za sudjelovanje u likovnom natječaju preuzmite na: osijek.alliance-francaise.hr

