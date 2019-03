Iva Bošnjak

Ja, Bošnjak Iva javno objavljujem ovo, noćas između 23,00 fizički sam napadnuta od strane dotičnog gospodina, Iyayi Believe Atiemwen, zadobila sam par fizičkih ozljeda, policija je zabilježila ovaj slučaj, a gospodin nakon dolaska policije je rekao da sam sama razbacala svoje stvari i da me nije dotaknuo, ali na svu sreću (nesreću) imam vidljivih ozljeda na svome tijelu, i ovim putem se javno obraćam dotičnom gospodinu, a i upozoravam sve cure,djevojke da se paze jer ovo je za mene bila jedna velika životna škola koju ću pamtiti do kraja života! i opet javno se obraćam dotičnom Iyayi Believe Atiemwen, koji mi je nanio ozljede glave i uz to sve i pokušaj gušenja.. S ovom izjavom idem do kraja jer treba stati na kraj takvim likovima, koji misle da su netko i nešto! S tužbom idem do kraja dok manijak ne dobije što je tražio!! Gospodine Atiemwen, ne bojim te se kao što sam rekla, ti si na to rekao da ja neznam tko si ti, “ja sam igrač dinama” te ovim putem javno prozivam i nogometni klub @gnkdinamo ! S svojom izjavom i tužbom idem u sve novine , dok pravda ne pobjedi!! Prema izjavama drugih ljudi ja nisam jedina , koja je doživjela ovo! Objavila sam ovo prvenstveno da druge cure nebi doživjele ovako iskustvo! Također hvala svima na podršci ja sam dobro“

20-godišnja Osječankana svom jeprofilu objavila kako ju je sinoćnogometaš Dinama, NigerijacIva, koja na ovoj društvenoj mreži ima gotovo, napisala je sljedeće:, poručuje djevojka.Incident se navodno dogodio uu zagrebačkom naselju Remetinec. Djevojka je medijima kasnije tvrdila kako je s nogometašem Dinama bila neko vrijeme, a razlog što ju je udario jejer je smatrao da ga djevojka vara s jednim drugim igračem iz momčadi.Prema njenim riječima, nogometaš ju je bacio na krevet u spavaćoj sobi i počeo. Ona je pokušala izaći iz sobe, no on ju je gurnuo tako da je pala i, da bi ju potom počeo vući za noge i udarati nogom uz vrijeđanje da je kurva. Djevojka je uspjela dohvatiti mobitel i nazvati policiju koju je dočekala ispred zgrade. Policajci su razgovarali s mladićem koji tvrdi da je djevojka samai otišla iz stana. Iako Iva tvrdi da imai druge ozljede po tijelu, u policiji su joj rekli da oni ne mogu ništa napraviti jer se ne radi o ozljedamate joj je jedina mogućnost da podnese privatnu tužbu.Iz policije su potvrdili da su otišli na mjesto događaja i da prikupljaju relevantne informacije, dok su iz GNK Dinama tek šturo rekli kako nemaju nikakvih komentara ili saznanja o ovom slučaju.