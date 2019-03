svečanosti

Tekst: Osijek031.com

Foto: Radio Osijek/MP

Jučer su na prigodnoju Osijeku dodijeljenemladim obrtnicima iz, njih ukupno, koji su stekli zvanje majstora u svojim zanimanjima.Čestitajući okupljenima, predsjednik Obrtničke komore Osječko-baranjske županijeistaknuo je kakoza polaganje majstorskog ispita plaća država. To je peti stupanj kvalifikacije – majstorski je ispit priznat u, majstoru osigurava veća primanja, a s diplomom majstora, primjerice u Njemačkoj, naš obrtnik postaje poslovođa.Knežević je dodao kako je uu Osječko-baranjskoj županiji bilo, no dolaskom krize s godinama taj se broj smanjivao, pa ih je jedno vrijeme u Županiji bilo gotovo duplo manje, oko tri i pol tisuće. No, situacija se u posljednje vrijeme ipak poboljšala, tako da danas na području županije djeluje, no i taj broj varira jer se obrti svakodnevnoOno što Knežević ističe kaojest to što su svi pokazatelji gospodarske aktivnosti pojačani i obrtnici mogu bolje poslovati. A jedan od preduvjeta da bi se situacija dodatno popravila jestna osobne dohotke, odnosno rasteretiti poslodavce doprinosa.Na pitanje o iseljavanju mladih obrtnika, Knežević je potvrdio kako dobar dio mladih majstora i dalje odlazi iz Hrvatske zbog većih plaća, no jedan dio njih ipakjer su svjesni da će za obrtnicima u Slavoniji uvijek biti potražnje.