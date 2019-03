bivša slastičarnica

Pozivamo sve ljubitelje naših slastica, pa i one koji će to tek postati na otvorenje jer očekuje Vas bombastičan Mr. ČinkOs, baš onakvog kakvog ste željeli!

Tekst: Osijek031.com

Foto: Mr. ČinkOs/Facebook

Nekako u sjeni vijesti o zatvaranju ponovnom otvaranju slastičarnice na Korzu , prošla je vijest da je još jednadobila novog vlasnika.Riječ je o poslovnom prostoru u kome se nalazila slastičarnica prikladnog naziva „“ na tržnici ukoja je također neko vrijeme bila prazna, no na nedavno održanom natječaju odabran je novi zakupac tog prostora, a riječ je o tvrtkikoja drži poznatu i uspješnu palačinkarnicu Radićevoj ulici . Tim povodom kontaktirali smo ih za kratku informaciju o tome što planiraju za novi prostor.Na pitanje zašto su se odlučili proširiti i na Donji grad, iz tvrtke odgovaraju da je razlog to štoizraze razočarenja vjernih gostiju prilikom dolaska u Mr. ČinkOs te saznanja da su svii da moraju pričekati na red. Otvorenjem novog palačinka bara u Donjem gradu takve slike će, tvrde u Mr. ČinkOs-u.Ponuda u novom objektu će biti u potpunosti ista kao i u Radićevoj, no s nekolikotipa škrinje sa sladoledom, pohanih palačinki i raznoraznih shakeova i, naravno, ono najbitnije - više sjedećih mjesta.Prostor na donjogradskoj tržnici upravo se uređuje kao ičiji će izgled nažalost morati malo pričekati do zime da dobije praviu PVC stolariji. Na pitanje kada se može okvirno očekivati otvorenje nove palačinkarnice, dobili smo odgovor da se to u ovom trenutku još ne zna jer sve ovisi o brzini radova, no nadaju se da će to biti izaI na samom kraju iz tvrtke su poručili svim posjetiteljima: „Više informacija možete pronaći na njihovoj službenoj Facebook stranici