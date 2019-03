Zaklade Friedrich Ebert Stifung

Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu

mladi u Hrvatskoj

Tekst: Osijek031.com

Foto: Antonela Martinčević/Foto-arhiv031

Novo istraživanje(FES) i(IDIZ), čiji su rezultati predstavljeni jučer, pokazalo je da suizrazitodruštvenim statusom te procesima i pojavama u suvremenom društvu.Istraživanje mladih u Hrvatskoj provedeno je prošle godine na uzorku odu dobi između 14 i 29 godina, a dio je međunarodnog istraživanja mladih u deset država. Istraživanje je obuhvaćaloo njihovim privatnim aspektima života –Rezultati istraživanja pokazuju sve izraženijumladih. Naime, na pitanje u koje institucije imaju najviše vjere, najviše mladih, gotovo 50%, odabralo je. Vlada, Sabor i općenito političari jako su, ali na dnu vrijednosti nalaze se i demokracija, jednakost i vladavina prava što su temelji svake uređene države, no mladima kod nas to izgleda ne smeta.Narasla jemeđu mladima, a čak 26% ispitanika želi ući u brak spartnerom/partnericom (u odnosu na 10% u istraživanju iz 2012.), a više je i onih kojima je važna(30-40%). K tomu, čak 66% ispitanika kod odabira partnera smatraobitelji. Kod čak 72% mladih važan jeodabranika, dok je za manje od polovice važnoIstraživanje je također pokazalo da 71% mladih živi u, 15% u vlastitom ili partnerovom stanu, a 13% žive kao podstanari. Hrvatska mladež najviše je zadovoljna upravo životom u obiteljskom gnijezdu i najviše, odnosno „kafenisati“ s prijateljima u slobodno vrijeme u čemu provode više vremena nego njihovi vršnjaci u drugim europskim državama.Također, 18% mladih, a u usporedbi s drugim zemljama u kojima je provedeno istraživanje, najveći je postotak mladih koji nikada ne sudjeluje uaktivnostima upravo u Hrvatskoj, čak 40%.Mladi su također izrazitosvojim društvenim statusom u suvremenom društvu; manje od polovice mladih radi u svojoj struci, polovicaposao, dok u prosjeku tjedno rade dulje od zakonom propisane norme za što dobivaju plaću koja je u prosjekuplaće u Hrvatskoj. Zanimljiva je i razlika među mladima iz drugih zemalja i onih u Hrvatskoj u opravdavanju korištenja veza i poznanstava kod rješavanja zapošljavanja: hrvatska mladež opravdava takvo „“ više od ostalih.O odlasku iz Hrvatske razmišlja, dok dvije trećine mladih ne izražava želju za emigriranjem. S obzirom na istraživanje iz 2012. godine, 20% je više onih koji žele ostati u domovini. Ipak, desetina mladih izražavaželju za odlaskom, dok isto toliko njih planira iseliti u sljedećih šest mjeseci, a većina mladih želi otići u, uglavnom iz ekonomskih razloga.s IDIZ-a komentirala je rezultate istraživanja riječima da su mladi u Hrvatskoj sve veći oportunisti: prilagodili su se mainstreamu jer takvo ponašanje prolazi, a zaobilaženje pravila pokazalo se efikasnijim modelom uspjeha u životu. Odnos mladih prema politici okarakteriziran je slabim interesom i znanjem o politici te slaboj razvijenosti građanske političke kulture i uključenosti u građanske akcije i inicijative. Mladi u Hrvatskoj sve su manje tolerantni prema manjinama i socijalno devijantnim skupinama, primjerice bivšim zatvorenicima, no s druge strane, opala je isključivost prema osobama drugih spolnih orijentacija, što je potvrda da se u Hrvatskoj istodobno događaju modernizacijske promjene ali i one koje ukazuju na retradicionalizaciju.