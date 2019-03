Čitanje i vrsta knjige

Mač sudbine / Andrzej Sapkowski

2]

"Osijek031 & GISKO mi poklanjaju knjigu: Mač sudbine!"

[bit će nam drago ako se prijavite na oba načina (povećavate mogućnost dobitka)!]

koja se čita otkrivajuo karakteru čovjeka.Knjiga u rukama pokazuje da, između ostalog, netko znaprovoditi slobodno vrijeme, da pokušava shvatiti ljude oko sebe, ima boljesposobnosti i vrlo je. Stoga čitajte i čitajte kvalitetno!Današnje predstavljanje započinjemo naslovom kojeg ujedno možete osvojiti u nagradnoj igri. Riječ je o fantastičnoj pripovijetki naziva "" Andrzeja Sapkowskog, druga je to od sedam knjiga "Sage o vješcu". Vještac je majstor mača i stručnjak za čaranje koji bdije nad moralnom i biološkom ravnotežom u svijetu fantasyja. Voljom Sapkowskoga, u taj svijet pun čudovišta i slikovitih likova, složenih intriga i eksplozivnih strasti, Geralt unosi naše probleme, mitologije i suvremeni pogled na stvari. Čitajući postaješ gledatelj i junak, optuženik i sudac, ljubavnik i luda, žrtva i krvnik. Saga je postala bestseler ne samo u autorovoj rodnoj Poljskoj već i širom svijeta. Prevedena je na brojne svjetske jezike, a po njoj je snimljena TV serija i napravljena poznata računalna igra The Witcher. Osvježenje u žanru fantastike kojeg obavezno morate pročitajte!", posljednji roman ugledne češke spisateljice Biance Bellove arhetipska je priča o odrastanju mladog protagonista Namija, koji se bori da preživi u okrutnim uvjetima i koji traga za vlastitim korijenima u zagađenom okolišu svoga opustošenog doma na obali neimenovanog jezera. Tematski je riječ o bajkovitom, zapravo mitskom, simboličkom tretiranju priče. Kronološki je kostur bildungsroman o odrastanju dječaka u surovim uvjetima, no sve što utječe na njegov život vremenski je, a i prostorno ispremetano tako da čitatelj stječe osjećaj da je stvarno riječ o golemom, simultanom mitskom prostoru i vremenu. Prostor se kreće od jezera, koje je zapravo more koje spaja sjever i jug Europe, ali se širi i u pustinjsko područje. Osim narodnih vjerovanja, u tom prostoru kršćanstvo i islam služe kao svojevrsni svjetonazorski orijentir u priči koja neizravno govori i o ruskoj okupaciji i pobuni protiv nje, kao i o uspostavljanju demokracije i pobuni islamskog stanovništva protiv vlasti.Bio jednom jedan dječak po imenu Odd, a u tome nije bilo ničega ni čudnog ni neobičnog, bar ne tada, bar ne tamo. Ime Odd značilo je “vrh oštrice” i nosilo sreću. Doduše, on je bio čudan. Tako su barem mislili njegovi suseljani. A ako se za njega nešto nije moglo reći, bilo bi to da ga prati sreća. Od oca Vikinga ostala mu je samo sjekira, a kad je njome pokušao oboriti drvo, smrskalo mu je nogu. Majčinom se novom mužu ne da baktati oko sakata posinka, pa jednog jutra Odd obuče najtopliju odjeću, ukrade polutku lososa i, sa sjekirom i štakom, izađe u snijeg. Pred Oddom je uzbudljiva, studena, čarobna pustolovina koja će ga odvesti do samog srca nordijskih mitoloških svjetova… Smještena u svijet nordijske mitologije, originalna bajka Neila Gaimana "vodi vas sve do mitskog Asgarda.Na dalekom sjeveru Finske, u surovoj hladnoći i teškim životnim prilikama, na križanju četiriju cesta smjestili su se jedna kuća i njezini stanari čiji se životi, poput cesta samih, ukrštavaju i neminovno susreću. Kroz gotovo stotinu godina, a sve u istoj kući, pratimo živote Marie, njezine kćeri Lahje, Lahjinog supruga Onnija te njihove snahe Kaarine. Svi su na neki način drukčiji i odskaču iz zajednice – Maria je samohrana majka i primalja koja pati za priznanjem i poštovanjem, Lahja ima izvanvanbračnu kćer i muža koji je sve otuđeniji, Onni živi za kratke i zabranjene bljeskove drugog života kojeg potajno vodi, a Kaarina stremi privatnosti i oslobođenju od svekrvinih okova. Nikome od njih život nije lak, i svi se bore s predrasudama okoline, vjerskim fundamentalizmom, nedostatkom komunikacije i samoćom. "" intenzivna je i snažna priča o životu ljudi u finskoj zajednici, koji su na neki način prepušteni na milost i nemilost surovoj prirodi i rigidnoj društvenoj kontroli.Wytske Versteeg, jedna od najdarovitijih nizozemskih autorica svoje generacije, u trećem, nagrađenom romanu "" potvrđuje status hrabre, iznimne spisateljice. Dječak Boy jedinac je u obitelji posvojitelja. Budući da je drugačiji, zlostavljaju ga u školi, no on ne govori o onome što proživljava. Nakon školskoga izleta dolazi do tragedije. Boyeva pomajka, iako shrvana tugom, odlučna je krenuti u potragu za istinom. Policija smatra da je dječak dignuo ruku na sebe, ali njegova majka u to ne vjeruje. Ustrajna u namjeri da pronađe pravi odgovor, ona slijedi trag učiteljice Hanne koja je toga kobnog dana bila s Boyevim razredom na izletu. Hannah je u međuvremenu započela novi život u zabačenome selu na istoku Europe i dočekuje Boyevu majku ne sluteći ništa. Kako među dvjema ženama raste povjerenje, tako i Hannah postupno počinje pripovijedati o Boyu. No njegova majka na umu ima samo jedno: osvetu.Kada se u malenom mjestu Vidreresu u Kataloniji dogodi neobjašnjiva automobilska nesreća u kojoj pogibaju dvojica braće, svi stanovnici ostaju u šoku i tuzi. Spletom okolnosti u doticaj dolazi četvero naizgled nespojivih ljudi, samozatajni bankar Ernest, neotesani kamiondžija Miqui, djevojka jednog od poginulih mladića, Iona te Nil, posrnuli umjetnik koji se vratio u rodni kraj. Iz četiriju perspektiva autor plete priču o krivnji, strahu i bijesu uslijed gubitka te majstorski dočarava na kakve su ljudi sve strahote spremni ne bi li barem malo ublažili osjećaje samoće i nepripadanja… Smješten u moderno vrijeme obojeno tjeskobom, alijenacijom, nasiljem i nesigurnošću, roman "" Tonia Sala povrh svega progovara o identitetu. Iako stilski dinamičan i brz, ovaj je roman istovremeno prepun meditacija o suvremenim pitanjima koja se dotiču španjolske ekonomske krize, društvenih mreža, pa čak i katalonske autonomije." novi je zagonetni misterij iz pera Ruth Ware, autorice svjetskih bestselera. Poruka pristigne u sitne noćne sate. Samo dvije riječi: Trebam vas. Isa smjesta ostavlja svoju svakodnevicu za sobom i uzima šestomjesečnu kćer pa se zaputi u Salten. U ondašnjem je internatu, smještenom onkraj pustopoljine, provela presudne dane svojeg života, dane čija se sjenka još uvijek nadvija nad njome. U školi je sa svoje tri najbolje prijateljice običavala igrati Igru laži. Natjecale su se tko će ljude bolje uvjeriti u najnečuvenije priče i laži. Sada, nakon sedamnaest godina tajni, na plaži je pronađeno nešto užasno. Nešto što će primorati Isu da se suoči sa svojom prošlošću, zajedno s tri žene koje nije vidjela godinama, ali koje nikada nije zaboravila. Njihov ponovni sastanak nije nimalo ugodan: Salten nije sigurno mjesto za njih, ne nakon onoga što su učinile. Vrijeme je da četiri prijateljice usklade svoje priče.U kontejneru je pronađeno izmučeno tijelo mlade žene, a detektivka Erika Foster jedna je od prvih na mjestu zločina. Problem je što ovoga puta to nije njezin slučaj. Dok si pokušava osigurati mjesto u istražnom timu, Erika pronalazi sličan slučaj neriješenog ubojstva otprije četiri mjeseca. Odbačene na sličan način, obje žene imaju identične ozljede i fatalnu ranu na bedrenoj arteriji. Nedugo zatim, još je jedna djevojka oteta dok je čekala sastanak s nepoznatim muškarcem i Erika i njezin tim moraju se baciti u bjesomučnu utrku s vremenom kako ona ne bi postala još jednom žrtvom sadističkog ubojice. Čini se da ubojica pronalazi svoje žrtve koristeći lažni identitet na društvenim mrežama. No, kako će Erika uhvatiti osobu koja, čini se, ne postoji? "" Roberta Bryndza uzbudljiv je, napet, neodoljiv i zasigurno jedan od najboljih trilera koje ćete ove godine pročitati.Mare Barrow je zarobljena, bespomoćna bez munje i prepuštena na milost i nemilost dječaka kojeg je nekada voljela, dječaka sazdanog od laži i izdaje. On je sada je kralj, Maven Calore, koji nastavlja plesti mrežu svoje majke, pokušavajući zadržati kontrolu nad svojom zemljom i zarobljenicom. I dok Mare, sputana Tihim kamenom u palači prati svaki Mavenov korak, njezina vojska novostvorenih nastavlja se širiti, novačenjem i ustrojavanjem vlastitih redova. Pripremaju se za rat, jer se više ne smiju kriti u sjeni. A Cal, prognani kraljević i vladar Mareinog srca, učinit će sve što je u njegovoj moći da je spasi. Kad se brat okrene protiv brata, krv protiv krvi i sposobnost protiv sposobnosti, neće ostati nitko da ugasi požar, a svijet kakav sada poznaju izgorjet će do dna. "" Victorie Aveyard još je jedan roman iz današnjeg predstavljanju protkan temom fantastike.Autori znanstvene fantastike, očekuju neki, otključat će nam stazu prema budućnosti, otkriti što nas ondje očekuje i pokazati načine za njezino što brže prizivanje. Čak i kada se radi o trilerima s elementima znanstvene fantastike. Ako je za vjerovati takvim očekivanjima, u bliskoj će budućnosti, tek nekoliko desetljeća od danas, servisima za upoznavanje partnera poput Tindera odzvoniti, a na scenu će stupiti novi, bolji i savršeniji servis - SrodnaDušaDNK. Ništa lakše. Nikad lakše. "" prati priče petero ljudi koji su ovom prokušanom metodom pronašli svoje savršene partnere. Neki su od njih živjeli na drugom kraju svijeta, neki su bili mlađi, neki stariji, a neki...neki su imali tajne. Jer čak i srodne duše imaju tajne. Koliko mračne mogu biti i može li ih ljubav (ili znanost) nadvladati?Snježna oluja kroz koju je prošao s poštarom Jensom dečka je umalo stajala svega, ali može li se reći da je spašen kada ga u zabačenom ribarskom selu onako gleda Álfheiður, a njena plamena kosa prijeti spaliti sve što je želio od života? I može li se voljeti dvije žene odjednom? Siromašnu crvenokosu Álfheiður, koja živi sama s malenim djetetom, i prelijepu Ragnheidur, obijesnu kćer najmoćnijeg čovjeka u Mjestu, koja uskoro odlazi u Kopenhagen? Može li se zapravo ikada biti spašen – od mora, snijega, ljudi, knjiga i ljubavi? U "", posljednjem dijelu proslavljene romaneskne trilogije Jóna Kalmana Stefánssona, na Islandu će zavladati kratko, varljivo ljeto, sve će se priče ispreplesti, a sve niti povezati. Dečko će voljeti, putovati i, na kraju puta, postati muškarac – jedan od onih rijetkih i dragocjenih književnih likova koje sigurno nećete zaboraviti.Kasno jedne večeri nepoznati muškarac upadne u luksuzan dom osramoćenog bankara Harryja McNamare i njegove žene Julie. Muškarac brutalno premlati Harryja dok užasnuta Julie sve to samo promatra, skamenjena od straha. Svega sat vremena poslije napadač, JP Carney, predaje se policiji. Priznaje da je nasmrt pretukao Harryja, no tvrdi da napad nije prethodno smišljen te da nije poznavao identitet žrtve. Budući da je u pitanju ozloglašeni Harry McNamara, detektivi ne mogu, a da se ne zapitaju, je li to doista nasumičan čin nasilja ili je povezan s jednim od Harryjevih mnogobrojnih grijeha: korupcijom, pohlepom, izdajom? Ovaj uzbudljiv psihološki triler navest će vas da se zapitate tko je pravi krivac: Harry, Julie ili JP? I je li Carneyjeva predaja motivirana grižnjom savjesti ili je njegovo priznanje još jedan proračunat potez u toj smrtonosnoj igri? Psihološki triler "" novi je roman autorica Jo Spain.Šesnaestogodišnja Starr Carter spretno balansira između dva svijeta, sirotinjskog crnačkog geta u kojem odrasta i perspektivne bjelačke škole u predgrađu, u koju su je upisali brižni roditelji. No, cijeli njezin svijet prsne u milijardu krhotina one noći kad joj bijeli policajac pred očima ubije najboljeg prijatelja iz djetinjstva. Khalil nije bio naoružan i nije predstavljao nikakvu prijetnju. Bio je samo dječak. S dvije jamice na licu. I golemim teretom odrastanja u crnačkoj četvrti. Starr je svjesna da bi svojim svjedočenjem ugrozila sebe, obitelj, status koji je stekla u skupoj školi i sve ono što njezini roditelji godinama pomno grade. Međutim… Čemu nam uopće služi glas ako ćemo samo šutjeti? Iako u sebi nosi aktivističku poruku, "Ti" Angie Thomas priča je o odrastanju, o identitetu i o traženju. Ovo je njezino putovanje, buđenje i osvješćivanje da može biti ono što jest, ono što želi biti.