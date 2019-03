Odbor Europskog parlamenta

Jučer jes 23 glasa za i 11 glasova protiv donio rezoluciju kojom će se od 2021. u cijeloj Europskoj uniji ukinuti pomicanje sata , odnosno ljetno i zimsko računanje vremena.Od zemalja članica zatraženo je da se odluče na kojem vremenu pojedina zemlja ostaje, a rok za odluku je travanj 2020. godine.Tako će one zemlje koje ostanu nakazaljke posljednji put pomaknuti krajem ožujka 2021., a one koje ostaju na zimskom vremenu to će učiniti posljednje nedjelje u listopadu te godine.Time je prihvaćena odluka Europske komisije da se ukine pomicanje sata, ali je provedba prolongirana za dvije godine. Od članica EU očekuje se da svoje odluke koordiniraju jedna s drugom, a Komisija će osigurati daljetnog vremena u nekim zemljama, a zimskog u drugimana funkcioniranje unutarnjeg tržišta.Ukoliko Komisija ocijeni da bi ukidanje pomicanja sata moglo izazvati, pogotovo u kopnenom i zrakoplovnom prometu, primjena rezolucije mogla bi seali za najviše 12 mjeseci.Rezoluciju sada treba potvrditi svaka država članica EU i Europski parlament.Ukidanje pomicanja sata je logično jer se u velikojviše od 80% građana EU izjasnilo za