Lijepo vrijeme tijekom proteklog vikenda izmamilo je na prometnice ljubiteljeUžitak je upravljati ovim vozilima, ali dragi vozači, vodite livožnje i čuvate li druge sudionike u prometu?Prošle 2018. godine na hrvatskim je prometnicama smrtno stradalomotociklima i mopedima, dok ih jelakše ili teže ozlijeđeno.Vozači i putnici tih vozila često sudrugih nesavjesnih vozača ostalih motornih vozila, koji grubim kršenjem prometnih propisa ugrožavaju sigurnost svih sudionika u prometu.Dragi motociklisti i mopedisti,stradalih osoba, jekojih se trebate prisjetiti prilikom svakog uključivanja u promet.Budite savjesni i odgovorni sudionici u prometu te brinite o sigurnosti drugih.Ovom prilikom skrenut ćemo pažnju na najčešće pogreške vozača motociklista i mopeda.- kreću se neprilagođenom i nedopuštenom brzinom,- ne nose zaštitne kacige,- kreću se površinama koje nisu namijenjene za tu vrstu vozila,- precjenjuju svoje vozačke sposobnosti, dok u isto vrijeme podcjenjuju opasnosti u prometu,- obavljaju pretjecanje ili obilaženje kolone vozila po dijelu kolnika za vozila iz suprotnog smjera kada to prema prometnim znakovima nije dopušteno ili je rizično uzevši u obzir promet iz suprotnog smjera- provlače se između zaustavljenih kolona vozila- voze s neupaljenim svjetlima tijekom dana čime su uzimajući u obzir ionako manju siluetu samog vozila i vozača u odnosu na druga vozila, još manje uočljivi u prometu za druge sudionike- upravljaju neregistriranim i tehnički neispravnim vozilima,- upravljaju prije stjecanja prava,- uklanjaju blokade na mopedima čime povećavaju krajnju brzinu vozila, koje je prema tvorničkim konstrukcijskim svojstvima namijenjeno za brzine do 50 km/h.- oduzimaju im prednost prolaska,- prilikom prestrojavanja, pretjecanja ili skretanja vozila, ne pridaju dovoljno pozornosti ovoj kategoriji vozača, tako da im se često nađu u tzv. „mrtvom kutu“ bočnog ogledala,- skretanje ili prestrojavanje obavljaju neoprezno i bez pokazivača smjera- prilikom opisanih radnji često ne vode računa da su motocikli vozila koja s obzirom na omjer masa/snaga na kratkim dionicama mogu ostvariti jako velika ubrzanja- prije vožnje očistiti vizir, staviti zaštitnu kacigu i pravilno je zategnuti,- uz zaštitnu kacigu, koristiti i drugu zaštitnu opremu (jakna, hlače, štitnici, čizme i rukavice),- zbog ionako manje, a samim time i teže uočljive siluete na cesti, preporuka je da nose svjetliju odjeću i kacigu, „življih“ boja, odnosno s reflektirajućim detaljima,- provjeriti tlak u gumama,- upaliti dnevno ili kratko svjetlo,- ne upravljati pod utjecajem alkohola ili droga,- poštivati dopuštena ograničenja brzine,- prilagoditi brzinu vožnje uvjetima na cesti (stanju i karakteristikama ceste),- prilikom vožnje u skupini, voziti u slijedu jedan iza drugoga,- izbjegavati vožnju na dijelovima asfalta na kojima ima pijeska, ulja i sl., posebice u zavojima,- prilikom vožnje kroz lijevi zavoj, odmaknuti se od središnje crte (jer se vožnjom uz crtu i naginjanjem u zavoju glava vozača može nalaziti čak do 1 metar u prometnoj traci namijenjenoj za promet vozila iz suprotnog smjera),- ne voziti slalom između vozila,- kontrolirati svoje ponašanje i strast za vožnju te ne ispitivati i ne dokazivati mogućnosti svog mopeda ili motocikla.- predviđati poteze vozača (drugih) automobila,- voziti se na dovoljnoj udaljenosti od vozila ispred sebe,- voziti sredinom prometnog traka (iznimka je situacija kada se kreće kolnikom koji ima samo po jednu prometnu traku namijenjenu za promet vozila u jednom smjeru, gdje se moped tada treba kretati što bliže desnom rubu kolnika),- poduzeti i sve drugo što je u njihovoj moći da budu sigurni u prometu."Život je samo jedan, možete ga ili živjeti ili olako baciti na cestu!"