Hrvačkog kluba Osijek

Flavium Gi Challenge

pehar

najuspješniji klub

Ivica Tadijanov

ljubičaste, smeđe i crne pojaseve

Vedran Vukas

Marin Mikulić

Domagoj Matijević

Ante Ljubas

Vedran Lenz

10 medalja

kvalitetan rad

Tekst i foto: Hrvački klub Osijek

Članoviostvarili su nesvakidašnji uspjeh na natjecanju u brazilskom jiu jitsu „“ u Beogradu. Naime, svi borci koji su nastupili na natjecanju, koje se održalo 3. ožujka, osvojili su medalje, a time su zaslužili ikao trećinatjecanja. Trenerosvojio je kategoriju do 100 kilograma za, kao i zlato u apsolutnoj kategoriji. Srebrne medalje osvojili su(kategorija plavih pojaseva do 94 kilograma),(kategorija plavih pojaseva do 88 kilograma),(kategorija bijelih pojaseva do 88 kilograma) i(kategorija juniora do 64 kilograma).osvojio je treće mjesto u kategoriji bijelih pojaseva do 94 kilograma.Hrvački klub Osijek ukupno je u posljednja dva natjecanja osvojio, što pokazujeu klubu. Grupi brazilskog jiu jitsu mogu se pridružiti novi članovi u terminima ponedjeljak, srijeda i petak od 19:00 do 20:30 sati u dvorani kluba u Naselju Vladimira Nazora, iza zgrade broj 16. Dodatne informacije mogu se pronaći na društvenim mrežama kluba.Iz kluba se zahvaljuju sponzorima: Polleo sport, Bonavia design, Vodovod Osijek, Lukenda Transport i Hokus Okus.