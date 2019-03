poljoprivredna konferencija Slavonika

Jedan od izazova koji stoji pred transformacijom hrvatske poljoprivrede je neprestana edukacija zaposlenih u javnoj upravi koji čine servis hrvatske poljoprivrede. Digitalna pismenost biti će imperativ opstanka i budućnosti hrvatske poljoprivrede. Globalne promjene u razvoju tehnološkog napretka usko su vezane i uz promjenu poljoprivredne zajednice. Digitalna pismenost svih u lancu poljoprivredne zajednice jedan je od zadataka koji očekuju hrvatsku poljoprivredu.

Konferencija o perspektivama poljoprivredne proizvodnje u srcu Slavonije, na mjestu koncentriranog i primijenjenog znanja koja se uspješno održava već 4. puta neusporedivo je važan događaj. Osobno me veseli interes studenata za ove teme i za razgovor o budućnosti. Kažu da su mladi kritična i zahtjevna publika, ali upravo to i tražimo. Takva energija treba biti pokretač svima nama koji smo na pozicijama donošenja odluka koje će se odraziti na ove generacije koje dolaze. Njima smo odgovorni i njihov sud i mišljenje je važno. Europa stari, a mi smo ekonomija mladih poljoprivrednika. Dok Europa ima u prosjeku 6 posto mladih poljoprivrednika, Hrvatska ima čak 13 posto mladih. Prije dva tjedna ugovore o financiranju vrijedne gotovo 60 milijuna kuna potpisala su 163 poljoprivrednika iz slavonskih županija, a sredstva će se utrošiti za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika i razvoj nepoljoprivrednih aktivnosti na selu. Godinu smo započeli s ugovorenih 10,3 milijarde kuna projekata iz Programa ruralnog razvoja, a ove godine na raspolaganje stavljamo sva raspoloživa sredstva namijenjena do 2020. Posljednji statistički podaci dokazuju da se Hrvatska poljoprivreda oporavlja i raste. Raste vrijednost poljoprivredne proizvodnje i realnog dohotka. Čak je i pokrivenost uvoza izvozom najviša u zadnjih 7 godina.

Danas sam sa studentima razgovarao o smjeru u kojem ide naša poljoprivreda i je li u skladu s njihovim potrebama. Pozvao sam ih da se i dalje trude i svojim znanjem doprinesu razvoju hrvatske poljoprivrede. Nagradit ćemo njihovo znanje i trud, pa će Ministarstvo poljoprivrede od ove jeseni sa 10 tisuća kuna financirati sve stipendije redovnih studenata poljoprivrednih smjerova u Slavoniji koji upišu višu godinu. I to je dio Projekta Slavonija – velikog i važnog projekta koji neće ostati samo na papiru.

