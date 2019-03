vedrog i toplog vremena

sunčano

do 18°C

mala promjena vremena

razvedriti

do 13°C

vedro vrijeme

do 15°C

do 21°C

tmurni oblaci i kiša

neće biti hladna

Tekst i foto: Ivana Mandić/Osijek031.com

Nastavakse nastavlja i ovaj tjedan. Novi tjedan je započeo, a dnevna temperatura danas ideuz slab do umjeren jugozapadni vjetar.Sutra nam stižekoja donosi kišu u jutarnjim satima, no tijekom poslijepodneva će se. Dnevna temperatura nešto malo niža, bit ćeZa srijedu i četvrtak prognostičari najavljujuuz koji oblak na nebu. U srijedu bez vjetar uz dnevnu temperaturu, a u četvrtak uz slab do umjeren južni i dnevnu temperaturuPetak nam donosi također vedro vrijeme, no prema kraju dana najavljeni su. Temperatura zraka bit će oko 20°C.Ni ovaj tjedan jutra, pa bi uskoro mogle tople jakne početi zimski san i čekati iduću zimu.. Svakako uživajte u suncu ovaj tjedan..