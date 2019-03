dvorani Tehničke škole Virovitica

17. karate fest "Virovitica Open"

520 natjecatelja

66 klubova

8 država

karataši iz Osijeka

Karate Akademija Osijek

Dana 2.3.2019. Nastupili smo na međunarodnom karat natjecanju Virovitica open 2019. i osvojili 6 medalja.



Medalje za Akademiju osvojili su:



Kate

Gabrijel Nemet cicibani kate open 1.mjesto

Dora Potkovac učenice kate 5 mjesto od 13 natjecateljica.



Borbe

Lana Husnjak ml.učenice -32kg 2 mjesto.

Bartol Klanac ml.učenici +38kg 3 mjesto.

Luka Mandić ml.učenici -34kg 3 mjesto.

Mihael Mikolin učenici +46kg 3 mjesto.

Karla Karačić ml.kadetkinje-55kg 3 mjesto



Korak do medalje ovaj put ostali su Dora Potkovac, Luka Škripić, Chiara Majić koji su izgubili borbe za 3. mjesta.



Ekipu na natjecanju vodio je trener Patrik Ifko , dok su sudačku dužnost obnašali Tomislav Franjić i Goran Mesić republički sudci.

Karate klub Hrvatski Sokol

Za naš klub u kata disciplini nastupili su Fran Seligman, Nika Festetics de Tolna, Nimai Kovačev, Iskra i Saša Rajković . Na našu žalost na turniru nisu nastupili Katia Šegavčić i Ema Alšić.



U zahtjevnim konkurencijama naši mladi kataši postigli su odlične rezultate osvojivši dva zlatna i dva srebrna odličja .



Fran Seligman naš dvostruki državni prvak u katama iako pod pritiskom upale grla i temperature u kategorijama učenici i mlađi kadeti osvojio je potpuno zasluženo dva zlatna odličja!



Svoj prvi nastup na međunarodnom turniru ostvarila je Nika Festetics de Tolna i osvojila srebrno odličje , a da nije bilo nekorektne odluke sudačkog zbora mogla je osvojiti zlatno odličje .



Još mlađi kataš Nimai Kovačev u mlađoj cicibanskoj kategoriji također je potpuno zasluženo osvojio srebrno odličje u svom prvom nastupu !



Posebice i s velikim zadovoljstvom popratili smo prve nastupe naših najmlađih kataša sestre i brata Iskre i Saše Rajković (tek im je 6 godina) koji su ostali bez odličja ali su na nas ostavili snažan dojam potencijala koji će uz stručan i sustavan rad vrlo brzo doseći natjecateljsku razinu za osvajanje odličja.



Čestitke svima na odličnom nastupu i prezentiranju svog kluba te roditeljima opetovano veliko hvala za primjernu suradnju.

Karate klub Esseker

Na ovom natjecanju su uglavnom nastupili natjecatelji koji su u fazi pripreme za Prvenstvo Hrvatske u katama i borbama.



U katama su najuspješnije bile učenice ekipno koje su osvojile 1. mjesto



U sastavu Lara Gudelj, Dora Andrić i Mia Štefančić .



Nastupio je i kata tim mlađih kadetkinja u sastavu Martina Sekulić Bela Balaš i Dora Andrić ali su nažalost pogrešnim izborom kate u prvom kolu ostale bez medalje.



U borbama je najbolji rezultat ostvario Luka Lovković koji je u kategoriji mlađih učenika do 34 kg osvojio 1. mjesto .



U kategoriji učenika do 34 kg je nastupio Marino Đukić ali je izgubio meč za 3. mjesto te ostao bez medalje.



Dobre mečeve je odradio i mlađi kadet Petar Gudelj koji je u kategoriji do 57 kg. osvojio 3. mjesto , isto kao i u starijoj kategoriji kadeta u kojoj je također uspio ostvariti plasman na 3. mjesto .



Dobar rezultat je postigao i naš najstariji natjecatelj Borna Gudelj koji je u kategoriji juniora do 68 kg došao do finala o kojem je odradio meč bez bodova te je odlukom sudaca pobjeda otišla na stranu suparnika.

Tekst: Osijek031.com

Foto: Joco Đukić, Aleksandar Šegavčić, Goran Mesić

