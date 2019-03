NK Osijek Petar Bočkaj

Nogometašizbačen je izKako stoji u priopćenju kluba, nakon telefonske sjednice Uprave, Bočkaj je izbačen iz Nogometnog Kluba Osijek. Razlog je uzastopno“, završava priopćenje NK Osijek.Kako nam je potvrdioiz PU osječko-baranjske, muškarac (rođen 1996.) sinoć nešto prije ponoći došao je svojim automobilom do benzinske stanice u Kanižlićevoj ulici. U, svojim je automobilom udario u trgovinu na „benzi“ pri čemu jejednu djelatnicu, da bi se potom udaljio s mjesta nesreće bez da je obavijestio nadležne službe.Mladić (čije ime u policiji ne navode) uhićen je neposredno nakon nesreće i zadržan u pritvoru do otrježnjenja, a policija će po završetku utvrđivanja svih okolnosti uputiti optužni prijedlog protiv mladića Prekršajnom sudu u Osijeku.Premec je na kraju upozorio nau pojedinim medijima kako se mladić namjerno zaletio automobilom u benzinsku. Policija smatra kako je bila riječ o neopreznosti uzrokovanoj alkoholiziranim stanjem te je zbog toga sudionik nesreće optužen za prekršajno djelo, a ne za kazneno djelo dovođenja u opasnost ljudi i imovine.U svakom slučaju, nogometna karijera Petra Bočkaja u NK Osijek je, a pitanje je i ima li on nakon ovakvog vandalskog čina ikakvu karijeru u ovom sportu.