Ivan Vrkić

Facebook profilu

ruševnih i zapuštenih objekata

opasnost

Često mi građani šalju fotografije derutnih objekata i mole da nešto učinim - zbog čega sam iskreno zahvalan. Grad upozorava vlasnike da uklone ruševinu , ako to ne učine, Grad putem treće osobe izvršava uklanjanje na teret vlasnika. Svima nam je cilj ljepša vizura grada, zdravije okružje i sigurnost građana. Pozivam vas da mi i nadalje šaljete fotografije ruševina i na taj način doprinesete čišćem, ljepšem i sigurnijem Osijeku

nekoliko fotografija k

Ružinoj, Vinogradskoj i Sarajevskoj ulici

bivšeg Poljoprivrednog fakulteta

90-ih godina

derutni stan

bez stanara

Crkvenoj 72

nitko ne živi

zapuštenih dvorišta punih korova

neće odvoziti

Sarvašu

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivan Vrkić/Facebook

Gradonačelnik Osijekaovih je dana na svompozvao građane Osijeka da mu nastave slati fotografijekoji su ruglo grada i predstavljajuza Osječane kako bi se nastavilo s akcijom njihovog uklanjanja.“, napisao je Vrkić.Uz objavu je priložio ioje prikazuju ruševine ukoje nisu u vlasništvu Grada – a to je jedan od najvećih problema u procesu njihovog uklanjanja.Konkretno, pitanje vlasništva je problem u slučajuna Tenjskoj cesti koji stoji zapušten još od početkai na kojega su građani odmah upozorili, no Grad je nemoćan u rješavanju tog problema jer je objekt u vlasništvu Sveučilišta J. J. Strossmayera.Građani su upozorili i nau dvorištu Vukovarske 234, stan u vlasništvu Grada koji je već dugo, s urušenim krovištem te predstavlja opasnost za ostale stanove i ostale korisnike te je leglo štakora.Druga je lokacija kuća uu kojojgodinama, a često se dijelovi krova i zidova uruše u susjedno dvorište. Stanovnici okolnih kuća obraćali su se usmeno i pismeno unazad pet godina svim nadležnim ustanovama - Gradu, komunalnom, građevinskoj inspekciji, čak i Državnom arhivu - no dopisima se odgovornost prebacivala s jedne na drugu ustanovu.Građani su upozorili i na to da se iz nekihosjeti jak smrad, što je posebice prisutno na na sjevernoj strani Strossmayerove ulice od Žutog naselja do trga. Problem su i prazni i derutni podrumi u Radićevoj preko puta tržnice.Gradonačelnik je odgovarajući na upite građana naglasio i kako se građevinski otpadna Lončaricu Veliku niti po okolnim gradovima. Radovi na izgradnji odlagališta inertnog otpada s reciklažnim dvorištem uu visokom su stupnju dovršenosti. Naime, postavljeno je 70 od 109 betonskih pregrada, izvedeni su radovi na priključcima, ugrađen je separator te je izgrađeno vodovodno okno. Radovi su gotovi do kraja veljače, najkasnije do 8. ožujka tako da se otpad neće odvoziti po okolnim gradovima, ponovio je Vrkić.