Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

već se godinama priča, no posljednjih mjeseci te su seNaime, kako smo već pisali , na 6. sjedniciodržanoj u Belom Manastiru po prvi su put predstavljeni planovičija bi vrijednost, prema prvim procjenama, trebala iznositi oko 150 milijuna eura. Novi KBC prostirat će se na čak 60.000 m2, a objedinit će sve sadržaje i pružiti pacijentima bolje uvjete liječenja. U planu je izrada idejno-projektnog rješenja budućeg KBC-a što će koštati, a financirat će ga OBŽ.Potom je na svečanosti povodomžupannajavio kako suzapočeli projekt izgradnje novog KBC-a u Osijeku. Izosigurano jeza izradu projektne dokumentacije koja bi po optimističnim procjenama trebala završitigodine. Ipak, ravnateljbio je dosta oprezniji u prognozama te je, poučen iskustvom bolnice u Puli i KBC-a Rijeka, izjavio kako je to iznimno skup strateški projekt čija realizacija se realno može očekivati tek za desetak godina. Glas Slavonije danas je objavio informaciju izkako je u ovom trenutkuu Gackoj ulici, odnosno golema neiskorištena površina između. Riječ je o zemljištu koje se u zemljišnim knjigama vodi kao voćnjaci i oranice u vlasništvu Poljoprivrednog instituta Osijek i proteže se na gotovoIako su u igri ukupno tri lokacije, ova je navodno favorit s obzirom na to da je u, s brzim i jednostavnim pristupom svim prometnicama, pa vozilakoja dovoze pacijente izne bi morala ulaziti u grad kao do sada, a otvorena je i mogućnost gradnje helidroma. Lokacija je blizu gradskog središta, a opet izdvojena iz samog srca poslovne i zone stanovanja te s dovoljno prostora da se osigura objekt dostatne veličine s adekvatnom parkirališnom zonom. Na novoj lokaciji trebala bi se nalaziti i nova zgradaKako je zemljište posredno u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu Poljoprivrednog instituta, odluči li se u konačnici za tu lokaciju, u cijelu će se priču opet morati uključiti i. To ne bi trebalo biti zaprekom jer je riječ o strateškom projektu Vlade RH, kojemu će sva vrata biti otvorena.O ukupnoj vrijednosti investicije za sada se može samo nagađati, no pretpostavlja se kako će ona biti i veća od, odnosno više od milijardu kuna. U osječkoj bolnici, ali i ministarstvima računaju i na mogućnost financiranja što većeg dijela projekta iz europskih fondova.Već sada se razmišlja o budućnosti sadašnjih paviljona u Huttlerovoj ulici i Parku Katarine Kosače nakon što se bolnica preseli u novosagrađeni objekt. Jedna je opcija da objekte, ali i da se na tom prostoru osnuje centar za palijativu, starački domovi ili prošire zdravstvene ustanove u vlasništvu Osječko-baranjske županije.Ovo su sve za sada ipak samo špekulacije obzirom da u ravnateljstvu osječke bolnice još uvijek ne žele izlaziti u javnost s lokacijom na kojoj bi se trebao graditi novi klinički bolnički centar, piše Glas Slavonije