Danas je održana početna konferencija i predstavljanje EU projekta „“ koji je sufinanciran iz EU fonda FEAD.Riječ je o zajedničkom projektukoji se financira kroz fondove EU, a u OBŽ-u obuhvaća ukupnou riziku od siromaštva iz 33 osnovne škole kojima je osnivač županija.Cilj projekta jepružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u osnovnim školama. Planirano trajanje projekta je šest mjeseci, projekt se provodi od siječnja 2019., a njegova je vrijednost 1,5 milijuna kuna. Sredstva su u cijelosti bespovratna, 85% iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije i 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.Župan Ivan Anušić podsjetio je na predstavljanju projekta kako svi učenicina području Osječko-baranjske županije već drugu godinu zaredom imaju besplatan obrok kroz projekt „“ gdje sredstva za obroke za više od 18.000 učenika osigurava Županija uz djelomično sufinanciranje jedinica lokalne samouprave. Županija osigurava 12 milijuna kuna, a općine i gradovi oko, a Anušić se pohvalio kako je OBŽ jedina županija u Hrvatskoj po tome što svi učenici imaju u potpunosti besplatan školski obrok.Županija nastoji da projekt što prije, pa su gotovo sve škole opremljene s potrebnim uređajima u kuhinjama te mogu pripremati barem 1-3 toplih obroka tjedno. U daljnjoj fazi predviđena je nabava namirnica koje su ekološki prihvatljive i zdrave isključivo od lokalnih OPG-ova, što je odgovornost ravnatelja škola, a očekuje se da će do kraja godine to zaživjeti u svim osnovnim školama.Anušić je podsjetio i kako jeza punu primjenu školskog projekta izgradnja Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće u Osijeku, koji se počinje graditi ove i bit će završen iduće godine. Sredstva za izgradnju su u potpunosti osigurana, gradit će se u, projektna dokumentacija je u završnoj fazi, ubrzo slijedi izdavanje građevinske dozvole i raspisivanje natječaja za izgradnju. U Centru će, između ostalog, biti smještene sve namirnice iz lokalnih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava potrebne za jelovnik u osnovnim školama, i količinski i kvalitetom, što sada OPG-ovi ne mogu u cijelosti.Anušić je podsjetio i kako su u ministarstvo poslani i zahtjevi za dodatnim zapošljavanjem kuhara u školskim kuhinjama, no odgovor još