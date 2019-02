Najčitateljica posudbenog odjela za odrasle

Gradske i sveučilišne knjižnice

Julijana Mladenovska Tešija

271 knjige

profesorica je filozofije

Zaista volim čitati. To je jedna ovisnost koju bih svakome preporučila. Kada jednom krenete čitati, a da to čitanje postane dio vas i da vam uistinu postane hrana, onda ćete shvatiti da ne možete bez toga. Sve ove druge stvari su zabavne, fejs je zabavan, bilo koje drugo internetsko pomagalo može vam također dati puno informacija, no te vas informacije pune i prazne u trenutku. Knjiga ostavlja dublji trag

Dubravka Pađen Farkaš

Julijana zapravo koristi obiteljsku iskaznicu iako je osobno ona sve posuđene knjige i pročitala. Osim toga sudjeluje u radu Odjela za rad s djecom i mladima, a njezin sin je također član naše knjižnice. Redovito vraća sve knjige, nema zakasnine i sve su to zapravo kriteriji koji bi trebali biti uzeti u obzir. Koliko sam saznala i pomalo nas vara jer ne koristi usluge samo naše knjižnice već posuđuje knjige i na drugim mjestima, no to ćemo joj oprostiti jer važno je čitati

godišnju članarinu, paket knjiga i plaketu najčitatelja

Tekst i foto: Krunoslav Inhof/Radio Osijek

osječkeza 2018. godinu je. Tijekom godine pročitala je zapravo i više od, koliko je posudila u osječkoj knjižnici.Izbor najčitatelja Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku na posudbenom odjelu za odrasle održava se od 2010. godine, a za 2018. to je Julijana Mladenovska Tešija. Makedonka koja živi u Osijeku od 2005. godinena Visokom evanđeoskom teološkom učilištu i doktorantica na Sveučilištu Utrecht, a kako i sama kaže istinska je zaljubljenica u knjige i čitanje: "", rekla je Julijana.Ravnateljica GISKO-anapomenula je kako su kod izbora najčitatelja, osim pročitane 271 knjige posuđene u knjižnici, u obzir uzeli još neke kriterije: "", našalila se ravnateljica GISKO-a.Kao nagradu, Julijana Mladenovska Tešija dobila je