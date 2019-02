gencija za odgoj i obrazovanje

Velikim učilištem Effectus

Ekonomskom fakultetu

Kreativnost mora dobiti prostor u obrazovnom sustavu

Đuro Horvat

Boris Crnković

poteškoće

2035. godine,

Tekst i foto: Željka Bačić/Radio Osijek

, u suorganizaciji s, održala je na osječkomObrazovnu konferenciju o kreativnosti i inovativnosti u nastavi za prosvjetare iz 5 slavonskih županija.- čulo se na konferenciji, a to potvrđuje i direktor Effectusa. Istraživanja su pokazala da su nam djeca na zadnjem mjestu te da je kreativnost vrlo nisko na ljestvici, a konkurentnost na tržištu teško je steći bez kreativnost koja je, pak, pretpostavka za inovativnost, kaže prof. Horvat i dodaje kako ne postoje instant rješenja već treba dugoročno ulagati, u Hrvatskoj napokon moramo shvatiti da obrazovanje nije trošak već investicija.Dekan osječkog Ekonomskog fakultetaje izjavio kako su u fazi izmjene plana i programa, ali tu postojejer je teško predvidjeti koja će zvanja biti tražena za 10 godina. Zato žele u programe ugraditi nešto drugo, npr. vještine pregovaranja, komunikacije, rada u timu, javnog nastupa i kritičkoga razmišljanja. Na Obrazovnoj konferenciji se moglo čuti kako kreativnost nije samo talent i nije samo znanje. Da bi se mogla razviti, vještina kreativnosti mora dobiti odgovarajući prostor u obrazovnom sustavu, ali i u našem mentalitetu. Procjene su da će se čak 65 posto današnje djece predškolske dobi baviti zanimanjima koja danas još ne postoje, a neka svjetska istraživanja ukazuju na to da će trećina, ponegdje čak i polovica postojećih poslova nestati doa poslovi koji će "preživjeti" imat će zajedničku karakteristiku, a to je kreativnost- ističu u Agenciji za odgoj i obrazovanje.