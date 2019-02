Pan pivo

Tekst: Osijek031.com

Prije nekoliko danaje udružilo snage s trgovačkim lancemu nacionalnoj humanitarnoj akciji pod nazivom „“ kako bi pomogli psima koji su napušteni – ali ne i nezbrinuti. Tim povodom kontaktirali smoizza detalje o samoj akciji, ali i kako bi dobili informaciju o tome što se trenutno događa u Azilu.Cilj akcije „2 kune za zdjelice pune“ je skupiti što više hrane za pse uu različitim dijelovima Hrvatske. Svakom kupnjom posebnog pakiranja Pan piva u limenci, tzv. 4-packa označenih slikom crnog psića, na bilo kojem Lidl prodajnom mjestu u Hrvatskoj izdvajaju se dvije kune za nabavu hrane za pse.Akcija trajeili do isteka zaliha, a prikupljenim sredstvima bit će nabavljena hrana za pse u četiri grada –. U Osijeku će se hrana doniratikoja brine o psima ušto je Hrvoje istaknuo kao dokaz da je dobar rad udruge. Prve reakcije korisnika pivopija na društvenim mrežama su pozitivne, pa se očekuje da će se do kraja akcije prikupiti značajna sredstva za napuniti stomake „ćukama“.Što se ostalih aktivnosti u Azilu tiče, nastavlja se projektCilj projekta je da svi psi dobijukoje su dobro izolirane i ljeti i zimi. Prosječno u Azil stiže 4-5 kućica tjedno, samo danas su stigle tri nove kućice i već je više od pola Azila opremljeno novim kućicama, a Hrvoje očekuje kako će sve nove kućice biti postavljene kroz narednih nekoliko mjeseci.Inače, nabava novih kućica nije baš jeftina jer je cijena jedne kućices PDV-om ovisno o tipu kućice, a novac dolazi isključivo od donacija sugrađana koji se odazivaju nai kroz druge programe Udruge, na čemu im se Hrvoje posebno zahvalio jer bez njih svega ovoga ne bi bilo.Od ostalih planova u Azilu konstantno rade na infrastrukturnim unapređenjima poput drenaže, mijenjanja podova, zamjene stare i dotrajale ograde novom, a tu je i izgradnja novih bokseva za pse koji moraju biti odijeljeni od ostalih jer su loše socijalizirani.Zanimljivo je i to da se Udruga Pobjede uključila ukojim se takvim poduzetnicima omogućuje da otputuju u drugu zemlju na nekoliko mjeseci i steknu dragocjena iskustva. Program je započeo, a u Azil je stigao i tim iz Njemačke koji će ovdje ostati tri dana, pomagati u svakodnevnim obavezama u Azilu i radu sa psima, ali i učiti o upravljanju ovakvim azilom, radu s volonterima, socijalnom poduzetništvu itd.I za kraj ovog pregleda novosti iz Azila, 25. veljače završio je natječaj zau Azilu. Trenutno su u tijeku razgovori s kandidatima koji bi trebali završiti do 1. ožujka kada će novi djelatnik započeti s radom.