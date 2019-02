Sokol Centar Osijek

velikog broja rekreativaca

Splićanka Ana Đerek

Ana, na početku smo 2019. godine, još jedna natjecateljska sezona je pred tobom. Koji su tvoji planovi za ovu godinu?

2019. je predolimpijska godina pa je tako vrlo bitna za svakog sportaša. Jako je puno natjecanja, od svjetskih kupova, Europskog i Svjetskog prvenstva. Glavni prioritet je Svjetsko prvenstvo s obzirom na to da su to ujedno i kvalifikacije za Olimpijske igre u Tokiju 2020.

U Osijeku si bila već nekoliko puta, redovita si sudionica DOBRO World Cupa Osijek. Poznato je da hrvatski reprezentativci jako vole nastupati pred domaćom publikom. Je li isto i u tvom slučaju?

Naravno da je. Mislim da sam do sada već bila desetak puta s obzirom na to da sam počela dolaziti dok još nisam bila seniorka i revijalno sam nastupala u Osijeku. To je prekrasno iskustvo i obožavam dolaziti ovdje, to mi je jedno od najdražih natjecanja.

U svibnju nadamo se da si opet u Osijeku, na Svjetskom kupu. Čemu se mogu veseliti tvoji navijači, je li jedan od prioriteta i osvajanje medalje?

Medalja u Osijeku, tj. medalja pred domaćom publikom mi je jedan od neostvarenih ciljeva, to mi je definitivno velika želja. Do svibnja ima još jako puno vremena. Prošle godine sam planirala ostvariti taj cilj, ali sam se ozlijedila. Ako sve bude u redu nadam se da ćemo se vidjeti svibnju i da će biti dobra vježba - ako se posloži, ja bih bila presretna da dođem do postolja.

Na prvim si pripremama u Sokol Centru, tu ostaješ tjedan dana. Koji su tvoji dojmovi o Centru? Kada te ponovno možemo očekivati ovdje?

Dojmovi su fenomenalni, nema ništa što bih mijenjala, nikakvih mana. Iako mi svi stalno govore, ako što treba, samo reci. Jedna jedina mana je metar za preskok koji nisu imali, ali i to su nabavili u roku od dva sata. A kada se vidimo opet... Ima sada par natjecanja, Baku, Doha. To su sve daleka putovanja. Možda prije ili nakon Europskog prvenstva. Svakako se vidimo u svibnju, a onda na ljeto kada bude par mjeseci isključivo treninga ćemo se zasigurno malo češće viđati. Pozivam sve vrhunske gimnastičare u Sokol Centar. Ništa im neće nedostajati, sve je na jednom mjestu, a uvjeti su nenormalno dobri.

Tekst i foto: GD Osijek - Žito

nije samo mjesto za trening– u ovaj vrhunski sportski centar počeli su dolaziti i vrhunski gimnastičari i gimnastičarke iz Hrvatske, ali i svijeta. Ovaj tjedan gošća Sokola bila je, hrvatska gimnastička reprezentativka.