Tekst: PU osječko baranjska

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Na području PU osječko – baranjskepolicijski službenici zatekli su u prometukoji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi (20 vozača osobnih automobila, tri vozača bicikla i jedan vozač mopeda). Od 24 vozača koji su imali nedozvoljenu koncentraciju alkohola u krvi, 13 je evidentirano u vremenu od 23 sati 23. veljače do 6 sati 24. veljače, odnosno, u vrijeme provođenja pojačanih mjera u prometu.U navedenom periodu, osim prekršaja nedozvoljene koncentracije alkohola u krvi vozača, policijski službenici evidentirali su još, od čega 103 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 36 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 23 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 2 prekršaja upravljanja pod zabranom, 3 prekršaja upravljanja neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom i 70 ostalih prekršaja.Najveću prisutnost alkohola u krvi vozača evidentirali su 24. veljače u 00,40 sati u Podgoraču, kada su zaustavili 57-godišnjeg hrvatskog državljanin, koji je upravljao biciklom uz prisutnost alkohola u krvi odU petak, 22. veljače, u 00,05 sati u Švajcarnici policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 37-godišnji hrvatski državljanin uz prisutnost alkohola u krvi od. Isti je, sukladno članku 137. Prekršajnog zakona, smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.U 4,10 sati 23. veljače u Ulici kneza Trpimira u Osijeku policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 23-godišnji hrvatski državljanin uz prisutnost alkohola u krvi od. Vozač je, sukladno članku 137. Prekršajnog zakona, smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Istoga dana u 12,15 sati u Ulici Hrvatske Republike u Osijeku dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom, a kod sudionika, 28-godišnjeg hrvatskog državljanina, utvrđena je prisutnost alkohola u krvi odU 2,05 sati 24. veljače policijski službenici su u Belom Manastiru zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 20-godišnji hrvatski državljanin uz prisutnost alkohola u krvi od. Vozač je, sukladno članku 137. Prekršajnog zakona, smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Također 24. veljače, u 2,20 sati u Strossmayerovoj ulici u Osijeku, kod križanja s Ulicom Ljudevita Posavskog policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 49-godišnji hrvatski državljanin uz prisutnost alkohola u krvi od. Uhićen je, sukladno članku 134. Prekršajnog zakona.Na Trgu svetog Trojstva u Osijeku 24. veljače u 3,55 sati u Osijeku, policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 23-godišnji hrvatski državljanin uz prisutnost alkohola u krvi od. Vozač je, sukladno članku 137. Prekršajnog zakona, smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Istoga dana u 15,50 sati na županijskoj cesti broj 4052 (Valpovo-Metlinci) dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede, a kod 48-godišnjeg hrvatskog državljanina utvrđena je prisutnost alkohola u krvi od. Sukladno članku 137. Prekršajnog zakona, smješten je u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Na spojnoj cesti od smjera Tenja kod križanja s državnom cestom broj 2, 24. veljače u 22,45 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede, a kod 38-godišnjeg hrvatskog državljanina, sudionika nesreće, utvrđena je prisutnost alkohola u krvi odU 23,50 sati 24. veljače policijski su službenici u Markovcu Našičkom zaustavili moped kojim je upravljao 29-godišnji hrvatski državljanin uz prisutnost alkohola u krvi odVozač je, sukladno članku 137. Prekršajnog zakona, smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.