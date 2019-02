AK Vojvodina

AK Slavonija-Žito iz Osijeka

Ivan Horvat i Dario Prekl

Borna Cik

Tekst i foto: AK Slavonija Žito

Prvo izdanje dvoranskog skakačkog dvomeča izmeđuiz Novog Sada iodržano je 21. veljače 2019. u Novom Sadu.Posebna pozornost bila je usmjerena na disciplinu skoka s motkom gdje su dvojica osječkih motkaša,, pokušali ostvariti normu za nastup na Europskom dvoranskom prvenstvu odnosno Europskom prvenstvu za mlađe seniore.Ivan Horvat je pobijedio s preskočenih 5,55m, drugi je bio Dario Prekl s 5,20m, a trećis 4,60m.Horvat je još prošle godine ispunio normu (5,65m) za nastup na Europskom dvoranskom prvenstvu u Glasgowu (01.-03.03.2019.), a koju je postavila Europska atletska federacija (EAA). Hrvatski atletski savez (HAS) je zahtijevao potvrdu navedene norme, ali Horvat ove godine nije uspio preskočiti tu visinu. Međutim, obzirom na uzlaznu putanju ovogodišnjih rezultata te da je na zadnjem natjecanju pred EP postigao najbolji ovosezonski rezultat, HAS je donio odluku da Horvat može nastupiti u Glasgowu!Dario Prekl je u Novom Sadu preskočio 5,20m. Osim što je oborio osobni rekord, ispunio je i normu za Europsko prvenstvo za mlađe seniore (na otvorenom) koje će se održati od 11. do 14. srpnja 2019. u švedskom gradu Gävleu.Inače, u Novom Sadu su održane i ostale skakačke discipline (dalj, vis, troskok), a ukupni pobjednik prvog skakačkog dvome