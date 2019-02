Retfale prema Portanovi

Tekst: Osijek031.com

Foto: Terezija Šperanda/Facebook

Ovih dana brojni Osječani su primijetili kako su na put koji vodi izkod divljeg i neosiguranog pružnog prijelaza postavljeneIako je riječ o divljem putu, mnogi stanovnici Retfale su ga koristili da sido popularnog šoping centra, no to im je sadaCesta, koja predstavljaMlinske ulice, bila je u, a i neosigurani pružni prijelaz predstavljao jeza sve koji su se koristili tim putem. Kontaktirali smo Grad da vidimo što će biti s tom cestom, ali do pisanja ovog tekstaOni koji žele osobnim automobilom doći do popularne „Portike“ sada imaju tri opcije: južnu obilaznicu, Strossmayerovu pa skretanje u Svilajsku te iz smjera istoka Sljemenskom i Kolodvorskom ulicom.