Tekst: Osijek031.com

Foto: Inja Pavlić/Foto-arhiv031

Ponukani, posebice onih sa smrtnim ishodom, te velikim brojem recidivista i nezadovoljstvom općim stanjem sigurnosti u prometu, izovih su dana u javnu raspravu uputili prijedlogkojim će se drastično povećati kazne za najteže prometne prekršaje.Najveća novost je MUP-ov prijedlog da se za neke od najtežih kategorija prometnih prekršaja, a i vozačima koji ih učestalo ponavljaju,. I ne samo to, već će vozač koji je kažnjen oduzimanjem vozila morati snositiBez auta bi privremeno mogli ostati recidivisti: vozači koji su najmanje dva puta pravomoćno kažnjeni za vožnju u krivom smjeru ili odbijanje alkotestiranja, koji su dva puta uhvaćeni kako voze iako im je vozačka oduzeta, ako su dva puta imali iznad 0,5 promila alkohola u krvi te oni koji su dvaput kažnjeni za vožnju u naselju 50 km/h iznad ograničenja. Prijedlog je da se takvima vozilo oduzme do pravomoćnog okončanja prekršajnog postupka.Izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama zaprolaska kroz crveno na semaforu te zavožnje pod utjecajem alkohola ili droga ostajeteI kazne za druge prekršaje: kaznom doili kaznom zatvora do 60 dana kažnjavat će se prolazak kroz crveno na semaforu, ubrzanje na crvenom ili prolazak kroz više crvenih svjetala, odbijanje alkotestiranja i testiranja na opojne droge, te odbijanje liječničkog pregleda.Za vožnju bez položenog vozačkog ispita, prekoračenje brzine u naseljima ili na mjestima gdje je brzina regulirana prometnim znakovima, a za 30 km/h veće prekoračenje od dopuštene brzine ili nepoštivanje prednosti prolaska kazna će iznositi, a dobit će i tri negativna boda. Vozaču koji ne poštuje prednost oduzet će se vozačka dozvola na šest mjeseci ako mu je to prvi takav prekršaj, a do dvije godine ako je to treći put da je vozio prebrzo.Izmjenama je također predviđena kazna odza one koji na autocesti voze 50 km/h iznad dopuštene brzine.Vozačka dozvola se ukida vozačima za skupljenih, a za mlade vozače ako skupe. Oni će uz to morati ići i na izvanredni liječnički pregled, kao i oni koji su tri puta u tri godine vozili u alkoholiziranom stanju. Svi vozači koji napune 67 godina dužni su proći liječnički pregled da bi produžili vozačku.Policija će podatke o vozačima prekršiteljima čuvati u svom informacijskom sustavu 15 godina.Postupak e-savjetovanja otvoren je do 4. ožujka.