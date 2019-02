Karate klubu Osijek

45 kandidata

Karlo Kunkić i Šimun Kovačević

Jakov Bošnjak, Ovidiu Eugen Craciunescu, Greta Dumančić, Vedran Pavišić, Marko Peterka, Tia Puljek

Marin Raštegorac, Tara Vakanjac

Bruna Vinkler, Ana Zubčić, Ivan Peter

Arno Ramon Radetić i Ingrid Guljaš.

Matea Lopac, Ovidiu Eugen Craciunescu, Ana Bošnjak

Franka Mundweil, Jan Podmanicki i Marcela Šunjić

Mia Buhin

akov Bošković, Marko Budimir

Nikša Dumančić

Vid Kocsis, Lola Podmanicki

Ria Radočaj

Lav Filip Tešija

Matej Tomrecaj, Marko Zubčić, Barbara Krobot i Dalia Mesarić

Ivan Gudelj, Dora Plužarić i Katarina Bobeta.

Tin Jurišić

Luka Antun Bušić

Magdalena Leskur

Šimun Radić, Ian Pinter, Noa Kaplan i Leon Greganić

Patrik Ljubojević i Frane Grančić

Dugo nismo gledali ovako lijepo polaganje. Jedni su se kandidati istaknuli svojom vještinom i nadarenošću pa su posebno i pohvaljeni, a drugi su pokazali veliki napredak u odnosu na prošlo polaganje što je također iznimno važno. Karate je dug Put; to nije trka na stotinu metara. Na putu karatea izmjenjuju se povoljna i nepovoljna razdoblja pa je razumljivo da i napredak nije stalan i ujednačen. Usvojiti tu spoznaju predstavlja veliki korak u vježbanju karatea, a čini se da je ovaj naraštaj to nekako shvatio. Male su karateke vježbali i trudili se i kada nisu bili osobito uspješni pa je sada lijepo vidjeti njihov napredak. Taj duh koji se ne predaje neovisno o okolnostima jedno je od ključnih učenja u karateu, a to su mnoge naše karateke večeras i pokazale.

Za ovakav su uspjeh svakako zaslužni i treneri Matea Cikoja, Vladimir Harhaj i Dejan Gudelj koji stručno i s puno strpljenja i ljubavi odgajaju buduće majstore ove prekrasne vještine

Dražen Gorjanski

Tekst: Karate klub Osijek

Foto: Jasmina Gorjanski

