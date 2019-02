sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije

Danas je održanana kojoj su vijećnici prihvatili zaključak o pokretanju projekta „ Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva “.Projekt je namijenjenna području Županije, i to bez obzira na životnu dob za kupnju stana ili kuće. Pri tomu Županija će subvencionirati kamatnu stopu odna odobreni kredit poslovnih banaka s kojima zaključi ugovor o suradnji. Predviđeno je osiguranje sredstava za prvih 10 godina otplate kredita, uz minimalan rok otplate, a odobravanje kredita bit će do iskorištenja ukupnog kreditnog potencijala u iznosu od. Najviši iznos kredita koji će Županija subvencionirati je, no stambeni kredit može biti i veći, a razliku će financirati korisnik kredita.Riječ je o novoj županijskoj aktivnosti od koje se očekuju učinci i na demografskom području. Naime, u cilju smanjenja negativnih demografskih trendova, poticanja i jačanja gospodarstva te poboljšanja životnih uvjeta građana, aktualna županijska uprava pokrenula je niz novih aktivnosti i mjera, uključujući beskamatne kredite za žene, mlade, srednje i male poduzetnike, pa i poduzetnike početnike. Županija je također, kao jedina u Hrvatskoj, osigurala besplatnu prehranu svih učenika, subvencionira prijevoz, a uvela je i niz potpora u poljoprivredi, turizmu…“, izjavio je župandodavši kako će se razmotriti mogućnost proširenja projekta i na subvencioniranje kredita za adaptaciju i izgradnju kuća.Vijećnici su na početku sjednice uobičajeno postavili niz pitanja županu, a jedno se odnosilo na pripremu projekta rekonstrukcije zgrade HNK-a u Osijeku . Župan je odgovorio da Županija kao osnivač aktivno sudjeluje u pripremi tog projekta vrijednog oko, što će se osiguravati i kroz Projekt Vlade RH za Slavoniju, Baranju i Srijem, a razmotrit će se i mogućnost dodatnog sufinanciranja od strane osnivača. O dosadašnjem radu HNK-a, osobito financijskom poslovanju, moći će se konkretnije govoriti nakon završetka revizije.