Tekst: PU osječko baranjska

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

Na područjuod 15. do 17. veljače policijski službenici u prometu su zateklikoji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi. Dvadeset je bilo vozača osobnih automobila, tri vozača bicikla i jedan vozač teretnog automobila najveće dopuštene mase 2800 kilograma. Od evidentiranih 24 prekršaja upravljanja vozilima uz nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi, 12 je evidentirano u vremenu od 23 sati 16. veljače do 6 sati 17. veljače.U navedenom periodu, osim prekršaja upravljanja vozilima uz nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi, policijski službenici evidentirali su još, od čega 109 prekršaja, 16 prekršaja, 15 prekršajaza vrijeme upravljanja vozilom, jedan prekršaj, 4 prekršaja upravljanjai 71 ostali prekršaj.Najveću prisutnost alkohola u krvi vozača policijski službenici evidentirali su 17. veljače u 8,30 sati u Radničkoj ulici u Našicama, kada su zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 57-godišnji hrvatski državljanin uz prisutnost alkohola u krvi odi to u vrijeme dok mu je oduzeta vozačka dozvola.U 17,40 sati 15. veljače u Sarvašu se dogodilau kojoj su dvije osobe zadobile lake tjelesne ozljede, a 60-godišnjem hrvatskom državljaninu, koji je upravljao osobnim automobilom, utvrđena je prisutnost alkohola u krvi odte mu je određeno izuzimanje krvi i urina što je odbio. Uhićen je, sukladno članku 134. Prekršajnog zakona.U subotu, 16. veljače, u 18,50 sati u Našicama se dogodila prometna nesreća u kojoj su tri osobe zadobile lake tjelesne ozljede, a 41-godišnjem hrvatskom državljaninu, koji je upravljao traktorom, utvrđena je prisutnost alkohola u krvi od. Drugom sudioniku, 32-godišnjem hrvatskom državljaninu, koji je upravljao osobnim automobilom, utvrđena je prisutnost alkohola u krvi odIstoga dana u 19,45 sati u Petrijevcima se dogodila prometna nesreća s materijalnom štetom, a 30-godišnjem hrvatskom državljaninu, koji je upravljao osobnim automobilom, utvrđena je prisutnost alkohola u krviTakođer 16. veljače u 20,13 sati u Šagu policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 22-godišnji hrvatski državljanin uz prisutnost alkohola u krvi od. Vozač je, sukladno članku 137. Prekršajnog zakona, smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Na raskrižju Županijske ulice i Ulice Ivana Gundulića u Osijeku 16. veljače u 21 sati dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom, a 48-godišnjem hrvatskom državljaninu, koji je upravljao osobnim automobilom, utvrđena je prisutnost alkohola u krvi odU nedjelju, 17. veljače u 0,30 sati u Valpovu se dogodila prometna nesreća s materijalnom štetom, a 26-godišnjem hrvatskom državljaninu, vozaču osobnog automobila, utvrđena je prisutnost alkohola u krviIstoga dana u 2,20 sati u Huttlerovoj ulici u Osijeku, policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 33-godišnji hrvatski državljanin uz prisutnost alkohola u krvi. Uhićen je, sukladno članku 134. Prekršajnog zakona.Na raskrižju Drinske i Gacke ulice u Osijeku, 17. veljače u 3 sata, policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 23-godišnji hrvatski državljanin uz prisutnost alkohola u krvi od. Vozač je, sukladno članku 137. Prekršajnog zakona, smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Također, 17. veljače, u 18,08 sati u Medulinskoj ulici u Osijeku, policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 24-godišnji hrvatski državljanin, koji je upravljao vozilom u vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjeramotornim vozilima „B“ kategorije. Uhićen je, sukladno članku 134. Prekršajnog zakona.Na autocesti A5 kod odmorišta „Beketinci“ 15. veljače od 13 do 19 sati provedene su pojačane mjere. Policijski službenici evidentirali su 23 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i 12 prekršaja iz Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu.Istoga dana u 16,52 sati na autocesti A5, između Osijeka i Beketinaca, policijski su službenici zaustavili osobni automobil marke „“ kojim je upravljao 44-godišnji hrvatski državljanin. Prije zaustavljanja laserom je utvrđeno da se vozilo kretalo brzinom od, van naselja, na dijelu ceste gdje je brzina prometnim pravilom na 130 kilometara na sat. Vozaču je izrečena novčana kazna u iznosu od tri tisuće kuna i zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od jednog mjeseca.U 17,26 sati 15. veljače na autocesti A5, između Osijeka i Beketinaca, policijski su službenici zaustavili osobni automobil marke„“, kojim je upravljao 40-godišnji hrvatski državljanin. Prije zaustavljanja laserom je utvrđeno da se vozilo kretalo brzinom od, van naselja, na dijelu ceste gdje je brzina prometnim pravilom ograničena na 130 kilometara na sat. Vozaču je izrečena novčana kazna u iznosu od tri tisuće kuna i zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od jednog mjeseca.Na području čitave PU osječko – baranjske od 18. do 24. veljače provest će se pojačani nadzor prometa usmjeren na vozače teretnih