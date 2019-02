Hrvački klub Osijek

Prvenstvu Hrvatske u grapplingu

ozljeda i bolesti

Ivica Tadijanov

titulu prvaka Hrvatske

Marin Mikulić

omislav Turčić

Stipe Brčića

Slaven Poznić

Zvonimir Marić

Saša Milinković

Mirku Cro Cop Filipoviću

Roy Nelsonom

Tekst i foto: Hrvački klub Osijek

je u nedjelju nastupio nakoje se održalo u sportskoj dvorani Pešćenica u Zagrebu. Klub je zbogpredstavljalo nešto manje boraca nego inače, njih petorica.obranio jeu kategoriji seniora do 100 kilograma. Novi juniorski prvak Hrvatske do 84 kilograma jekoji je potvrdio odličnu formu koju pokazuje unazad nekoliko natjecanja. Tje imao težak ždrijeb i u prvom kolu izgubio od iskusnog, no kroz repesaž je došao do brončane medalje u kategoriji seniora do 71 kilogram.je u kategoriji seniora do 84 kilograma pobijedio svoju prvu borbu, a sljedeću je nakon izjednačenog broja bodova u redovnom vremenu izgubio u produžetku.izgubio je prvu borbu od budućeg pobjednika kategorije juniora do 66 kilograma.Borcima je u kutu savjete davao trener Ivica Tadijanov, dok je trenerbio u SAD-u kao pomoć u kutuu njegovoj pobjedi nad. Saša svoju iduću MMA borbu ima u Japanu 2.3.2019.Iz kluba se zahvaljuju sponzorima: Polleo sport, Bonavia design, Vodovod Osijek, Lukenda Transport i Hokus Okus.