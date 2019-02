Osjeèka televizija - Vijesti, 18.02.2019.

Općinu Podgorač posjetio je pomoćnik ministra graditeljstva i prostornog uređenja Zdravko Vukić. S domaćinima je obišao radove na izgradnji podgoračke Poduzetničke zone. Do ovog trenutku odrađeno je 70% radova na izgradnji komunalne infrastrukture u zoni koja je ovih dana dobila i javnu rasvjetu. Ranije su izgrađene vodovodna i kanalizacijska mreža te postavljen elektroenergetski sustav. Iduće veliko ulaganje u zoni financirat će se sa 6 i pol milijuna kuna u okviru Projekta Slavonija, a obuhvatit će izgradnju cesta, nogostupa i parkirališta. U općini Pogorač najavljuju da će biti ozbiljna konkurencija postojećim zonama, i to zbog najpovoljnijih uvjeta koje će ponuditi investitorima, uz potpore od 20 tisuća kuna za svako novootvoreno radno mjesto.U Vijestima Osjeèke televizije pogledajte i:- prekvalifikacijom do posla- u Osijeku obilježen Dan državnosti Republike Kosovo- donacija knjiga Austrijskoj čitaonici GISKO-a