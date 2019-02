Edunova

je još jednom za sve zainteresirane i one koji će to tek postati organizirali ciklus, ovaj putOd 31. siječnja i kroz cijelu veljaču naši su predavači spremni podijeliti s vama praktična znanja iz područja menadžmenta i informatike.Započet će s najaktualnijom temom “EU fondovi – priprema i provedba projekta” kojom će se zbog velikog interesa baviti čak četiri puta. Sve ono što vas zanima o EU fondovima te PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA možete pitati predavača Tonija Žufića, projektnog menadžera i predavača s višegodišnjim iskustvom upravo u području EU fondova. Prvi seminar održat će se u četvrtak, 31. siječnja od 17 do 19 sati. Ostali termini održavanja seminara iz područja EU fondova su:Utorak, 12. veljače, od 17 do 19Petak, 01. ožujka, od 17 do 19U utorak, 5. veljače od 17 do 19 sati održat će se seminar iz područja WEB DIZAJNA, na kojem će vam dugogodišnji predavač pri istoimenom programu, Pavle Vidaković, odgovoriti na pitanje “Kako postati uspješan web dizajner?”. Pavle je tijekom godina stekao iskustvo u raznim informatičkim tvrtkama s fokusom na Frontend i razvoj web aplikacija, a najvažnije je što to iskustvo voli prenositi na polaznike. Ako vam nešto nije jasno, Pavle je osoba koja će vam uvijek rado pomoći pa iskoristite ovu priliku i pitajte ga sve što vas zanima o web dizajnu. Ukoliko vam ne odgovara ovaj datum – ne brinite, Pavle će seminar ponoviti u petak, 22. veljače od 17 do 19 sati!Za sve one koje zanima KNJIGOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO, petak, 15. veljače od 17 do 19 sati su osigurali za vas! Kao osoba s dugogodišnjim praktičnim iskustvom u području financija i računovodstva koja je danas zaposlena kao voditeljica financija i računovodstva četiriju tvrtki domaćih vlasnika, predavačica Gordana Cerovečki-Marijić svoje će predavanje nadopunjavati zanimljivim primjerima iz prakse. Iskoristite ovu izvrsnu priliku i saznajte kako izgleda više od 25 godina raditi poslove organizacije i rukovođenja sektorima financija, računovodstva i komercijale jer naša Gordana zna odgovore na sva pitanja koja vas zanimaju!A što s programiranjem? Ne brinite, za programiranje si rezervirajtei to za nešto drugačiji seminar! Bivši polaznik Dino Budić spreman je s vama podijeliti svoje iskustvo i put koji ga je od učenja Java i PHP programiranja doveo do pokretanja vlastite tvrtke. Zanima vas kako uopće početi programirati, kako mu je bilo učiti PHP i JAVU, što je bolje ili kako pokrenuti svoju tvrtku? S Dinom oko svega navedenoga možete popričati kao s prijateljem pa si osigurajte mjesto na vrijeme!22. veljače 2019. od 17 do 19 sati, besplatni seminar "Kako postati uspješan web dizajner"22. veljače 2019. od 17 do 19 sati, besplatni seminar " Od učenja programiranja do pokretanja vlastite tvrtke"01.ožujka 2019. od 17 do 19 sati, besplatni seminar "EU fondovi – priprema i provedba projekta"PrijaveŠaljete nas vašim imenom i prezimenom, kontakt brojem, nazivom i datumom željenog seminara. Svi seminari održavaju se u prostorijama Edunove Osijek, Jagerova 5.