u Osijeku planira pokrenuti nekolikona hrvatskom, ali i engleskom, odnosno njemačkom jeziku. Za detaljnije informacije odgovore smo potražili kod prof. dr. sc., Prorektora za nastavu i studente osječkog Sveučilišta.U akademskoj godini 2018./2019. u postupku je novi preddiplomski sveučilišni studijte novi diplomski sveučilišni dvopredmetni studij. Senat Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera je na svojoj sjednici održanoj 28.11.2018. donio odluku o osnivanju Povjerenstva za izradu prijedloga. Ista trebaju dostaviti elaborate u roku od 90 dana.Sa svrhom internacionalizacije visokog obrazovanja, Senat Sveučilišta je na sjednici održanoj 30.01.2019. donio odluku o pokretanju studijskog programa diplomskog sveučilišnog studijana engleskom jeziku na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Isto tako je u fazi recenzije integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicina na njemačkom jeziku na našem Medicinskom fakultetu.Potreba za pokretanjem novih studija rezultat je potrebaHrvatskog Zavoda za zapošljavanje. Isto tako to se uklapa u postavljene strateške ciljeve Sveučilišta kojim se nastoji privući inozemne studente i time povećati vidljivost našega Sveučilišta u Europskom prostoru visokog obrazovanja.Gore pobrojani studiji su u nekoj fazi pripreme/evaluacije i neki od njih će se zasigurno početi izvoditi već od naredne akademske godine. Isto tako se planira zajedno s partnerima u narednom periodu pokrenuti jošna engleskom jeziku kao rezultat projekata internacionalizacije visokog obrazovanja (ICT u poljoprivrednim znanostima na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti, Biotehnologija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu i Konstrukcije otporne na izvanredna djelovanja na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu).Broj studenata na novim studijima će s jedne strane ovisiti opojedinih sastavnica, a s druge strane o potrebama tržišta rada. Obzirom da je riječ o novim studijima, on vjerojatnou početku.Što se tiče ukupnog broja studenata na preddiplomskim i diplomskim studijima u akademskoj godini 2018./2019., on iznosi. Tome treba dodati i gotovokoji studiraju na poslijediplomskim studijima. Prijedlozi kvota za narednu akademsku godinu bit će dostavljeni uskoro od strane sastavnica i na dnevnom redu jedne od narednih sjednica Senata, istaknuo je Kozak.