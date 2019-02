kiše, snijega

Tekst i foto: Ivana Mandić

Nakon, dočekali smo i! Tjedan koji je pred nama donosiPonedjeljak smo započeli s, a dnevna temperatura raste do. Utorak će biti sličan ponedjeljku, ali utemperature za jedan stupanj. No, jutro će biti hladnoZa srijedu prognostičari najavljuju, no u večernjim satima stiže malo. Jutarnja temperatura oko nule, a dnevneOd četvrtka slijedi. Lagani pad temperature i tmurni oblaci obilježit će četvrtak, a za petak je najavljena jei dnevna temperatura od tek 10°C.Prema prognozi koju nam donosiza vikend je najavljeno vedro, ali hladno vrijeme. Jutarnja temperatura bit će, a dnevna tekSunčani i bez vjetra tjedan je pred nama. Uživajte u prirodi i svježem zraku!