Osječka gradilišta ne spavaju zimski san

Ivan Vrkić

Facebook stranici

brojni radovi

Sarvašu

Retfala

Višnjevcu

Banovoj ulici

Premda građevinska sezona nije još počela, osječka gradilišta ne spavaju zimski san. Ne spavam ni ja, već ih obilazim i sa zadovoljstvom javljam kako se svi radovi odvijaju sukladno dinamičkom planu.U želji za transparentnim izvještavanjem građana o pojedinim radovima u našem gradu, potanje ću ih objasniti u opisu ovih krasnih umjetničkih fotografija.Prva fotografija prikazuje trenutne radove na izgradnji odlagališta inertnog otpada s reciklažnim dvorištem u Sarvašu – kojim rješavamo pitanje primjerenog odlaganja neopasnog građevnog otpada. Dio radova (nabava, transport i montaža pregradnih betonskih elemenata) izvodi tvrtka Beton Lučko u iznosu 442.330,00 kn, dok radove na izgradnji separatora, taložnika ulja i masti te radova na priključku vode i struje izvodi tvrtka Unikom u iznosu od 376.882,28 kn. Postavljeno je 70 od 109 betonskih pregrada, izvedeni su radovi na priključcima, ugrađen je separator te je izgrađeno vodovodno okno. Radovi su gotovi do kraja veljače, najkasnije do 8. ožujka.Na drugoj fotografiji vidljivo je mjesto izgradnje Reciklažnog dvorišta Retfala; u tijeku su pripremni radovi, a rok završetka izgradnje je srpanj 2019. Ukupna vrijednost projekta je 3.723.521,00 kn od čega je Gradu Osijeku Ugovorom o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda EU osigurano 85% sredstava. Nova reciklažna dvorišta u Retfali i Gornjem gradu bit će suvremeno opremljena, a zaprimat će čak 48 vrsta otpada, uključujući i onaj opasan za okoliš.Treća i četvrta fotografija prikazuju prekrasni budući dječji vrtić u Višnjevcu zajedno s rukometnim i malonogometnim igralištem. Ugovor o izvođenju radova na izgradnji dječjeg vrtića u Višnjevcu – potpisan s tvrtkom Zuber - vrijedan je gotovo 10 milijuna kuna, a Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sufinancira izgradnju u iznosu od 1.500.000,00 kuna.Posljednji su radovi u Banovoj ulici gdje će se do srijede završiti asfaltiranje staza i pristupnih ulaza, nakon čega nam preostaje uređenje zelene površine. Stanovnicima jamčim nesmetano odvijanje njihovih života.