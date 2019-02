Europski parlament

HNS je mnogo puta do sada pokazao kako postiže mnogo bolje rezultate nego što pokazuju neka očito nedovoljno točna mjerenja javnog mnijenja. Primjerice, samo smo u Osijeku na posljednjim mjesnim izborima, gdje smo samostalno izišli, dobili gotovo 17 posto glasova birača. Rezultati ranijih izbora pokazuju da naši ljudi i stranačke organizacije, na lokalnoj i na državnoj razini, imaju mnogo veću potporu nego što to pokazuju ankete. Naravno, svaki izbori donose neki rizik, ali su oni i najbolji pokazatelji rejtinga neke stranke. Spremni smo i na razini Hrvatske dobiti još jednu potvrdu za naš rad

Ako dobijem priliku, naravno da će mi biti velika čast braniti boje Osijeka, Slavonije i Baranje te Hrvatske u Europskom parlamentu. Često razmišljam kako nam treba još puno vremena i upornosti da Europska unija konačno ‘uđe u Hrvatsku‘. I to je zapravo bit mog političkog djelovanja i glavna okosnica kampanje na europskim izborima - Hrvatska je u EU-u, ali EU nažalost još uvijek nije u Hrvatskoj

Izbori zaodržat će se. godine.Europski izbori su izbori za članove Europskog parlamenta koje biraju državljani članica. Europski se izbori provode svakih pet godina i to u svim državama članicama istodobno.Europski parlament je jedna od. Parlament je jedino neposredno izabrano predstavničko tijelo Europske unije, a sastavljen je od članova svih država članica. Parlament je uz Vijeće ministara Europske unije zakonodavno tijelo Unije što znači da suodlučuje okoji se odnose na sve države članice i njihove građane.Osim o zakonima koji se odnose na sve države članice i njihove građane, Europski parlament odlučuje o članovima Europske komisije kao svojevrsne vlade Europske unije. Također, odlučuje o primanjuu Europsku uniju, nadzire rad Europske komisije i usvaja proračun Europske unije nadzirući pritom upravljanje proračunom.Rad Europskog parlamenta važan je za građane jer on kroz donošenje zakona odlučuje o uvjetima rada i života svih građana država članica Europske unije. Primjerice, Europski parlament je donio nizza zaštitu zdravlja ljudi poput upozorenja o štetnosti pušenja kao i niz strogih uvjeta za zaštitu okoliša poput propisa o motornim gorivima. Parlament je nadalje osigurao dvogodišnje jamstvo za proizvode široke potrošnje, regulirao ekološko zbrinjavanje otpada te donio mjere nadzora o ishrani životinja.Za sljedeći saziv bira se, a Hrvatska će zahvaljujući najavljenom izlaskuiz EU imati 12 umjesto sadašnjih 11 zastupnika. Najveće stranke (HDZ, SDP, Živi zid, Most...) na izbore će ići samostalno, a većina njih još nije predstavila svoje kandidate za listu.Iznimka je Hrvatska narodna stranka čiji je saborski zastupnikkandidat na izborima za Europski parlament, a u Saboru je jedan od najaktivnijih zastupnika iz Slavonije i Baranje. Tim povodom Glas Slavonije je razgovarao s Čurajem o europskim izborima. Na pitanje što očekuje od tih izbora i nije li rizično što izbore za EU parlament HNS izlazi samostalno, Čuraj je odgovorio:“.Čuraj je za sada službenoza EU parlament s područja Slavonije i Baranje, a na pitanje hoće li odabrati EU parlament umjesto Sabora ako dobije povjerenje birača, Čuraj kaže:“.Ostatak intervjua sa Stjepanom Čurajem možete pročitati ovdje