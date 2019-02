Zima

Tekst i foto: Dino Radmilović, mag. informatologije

je lagano na zalasku i vrijeme je za. Naš je savjet da svakako posjetitei posudite neki od naslova vezanih za; pregršt ih je i sigurno će svatko pronaći nešto za sebe. U nastavku će biti predstavljeno nekoliko knjiga koje će vam pomoći da vasKnjiga nastala u suradnji Men’s Healtha s legendarnimpotpuno je posvećena, a namijenjena je rekreativcima, kondicijskim i fitnes trenerima te profesionalnim sportašima. Knjiga Do mišića bez utega potpuno je orijentirana na „bodyweight“ vježbe te prikazuje slikovno preko 200 najboljih vježbi, pri čijem se izvođenju koristite isključivo težinom vlastita tijela. U knjizi možete naći i savjete koje dodatke prehrani koristiti s obzirom na cilj koji imamo i želimo postići. Na jasan način uz fotografije proizvoda, objašnjen je učinak te kako koristiti pojedini dodatak prehrani.Uz knjiguArnolda autorskog dvojca G. Nelsona i Jouka Kokkonena proučite detalje svakog istezanja i povećajte gipkost svoga tijela. Anatomija istezanja pokazat će vam kako proširiti raspon kretnji, ubrzati oporavak i povećati učinkovitost kretanja. Riječ je o izvanrednom priručniku za svakoga – od početnika do profesionalaca fitnesa.Priručnik Sunčane Seletković –: sustav vježbanja i prehrane za brzo sagorijevanje masnih naslaga za moderne žene i mame sadrži sustav pravila i ponašanja, odnosno savjete s pomoću kojih će moderne žene, zaposlene i zaokupljene brojnim obvezama, na brz i jednostavan način moći promijeniti životne navike te postići idealnu liniju i vitkost. Autorica za postizanje ovih ciljeva stavlja naglasak na pravilnu prehranu i tjelesnu aktivnost kao ključne elemente.Još jedan odlična knjiga dolazi autora Oliviera Lafaya. Naslovoriginalno je i inovativno djelo objedinjuje učinkovit koncept izgradnje mišića i iznimno kvalitetne ilustracije. Namijenjeno je svakome tko želi izgraditi mišiće bez upotrebe sprava. Autor nudi metodu kojom ćete postići brze i trajne rezultate. Ova metoda obuhvaća progresivni trening i posebne programe. Tako svaki vježbač, na kojoj god da se razini tjelesne spreme nalazi, može postići željene rezultate: riješiti se viška masnog tkiva, razviti mišiće i poboljšati svoja atletska postignuća. Čak 110 opisanih vježbi može se izvesti na svakom mjestu i u svakom trenutku. Za njih nije potrebna nikakva oprema (utezi, klupe, sprave…). Također se njima mogu koristiti i oni koji već rade utezima, kako bi upotpunili svoje treninge i unijeli promjenu u njih. U vježbama nisu zanemarene gipkost i izdržljivost. Njima su posvećeni posebni programi koje svatko može prilagoditi svojim potrebama i željama.Doznajte po čemu jeosobit, uz autoricu Antje Korte naučite osnove i osam načela pilatesa te zašto su trbušne vježbe važne. Autorica je trenerica fitnesa i ima dugogodišnje iskustvo na području tjelovježbe. Za trenericu pilatesa obrazovala se u Londonu. Ispitajte svoje tijelo, upoznajte njegove prednosti i slabosti pa prilagodite vježbe svojim osobnim potrebama. Posebno: program za opuštanje, vježbe za trbuh, bedra i stražnjicu te vježbe za zdrava leđa. U knjizi Pilates : vježbe za tijelo i dušu opisan je niz vježbi za cijelo tijelo na način koji omogućava sastavljanje individualnog programa vježbi koje jačaju i oblikuju tijelo te služe za istezanje i opuštanje.koje će vam promijeniti život knjiga je za sve one koji žele krenuti istraživati jogu i saznati više na jednostavan način. U ovoj knjizi Jean Hali pomoći će vam da otkrijete kako joga nije samo vrsta vježbe, nego i čudesan način da poboljšate svoju savitljivost i izdržljivost, oslobodite se stresa i opustite se. Idealno štivo za početnike i one iskusnije, ova je knjiga prikladna za osobe svake dobi.Jasne upute i fotografije koje vas postupno vode kroz tečaj, pomažu vam u učenju novih položaja i koncipiranju vašeg dnevnog programa vježbi, a praktični vam savjeti pomažu da osjetite svaki položaj i provjerite jeste li u ispravnom položaju. Vješto objašnjene vježbe meditacije i disanja omogućavaju vam da se opustite, oslobodite stresa te izgradite pozitivan stav prema napetostima modernoga doba.Ovo je samo maleni dio onoga što vam možemo ponuditi vezano za. Kako bi rezultati bili najbolji mogući, svakako nas posjetite i istražite što sve imamo i nudimo. Budite