I ja želim čitati

Osječko-baranjskoj županiji

Filozofski fakultet Osijek

Noći knjige

roditelji, odgajitelji, nastavnici, knjižničari, socijalni i zdravstveni djelatnici, logopedi, nakladnici, predstavnici civilnog društva

sfaletar[at]ffos[dot]hr

Tekst i foto: Gordana Lesinger

S ciljem bolje promocije i koordinacije aktivnosti u okviru Kampanje „“ u istočnom dijelu Hrvatske, a posebice u, početkom 2019. godine, brojnim partnerima Kampanje kao što su Edukacijsko rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, Hrvatsko logopedsko društvo, Hrvatska udruga za disleksiju, Poliklinika SUVAG, Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Ured Pravobraniteljice za djecu, Hrvatsku knjižnicu za slijepe itd. pridružio seU povodu obilježavanja, krajem travnja ove godine, u Osijeku će se, po prvi puta, organizirati biciklijada kako bi se iskazala podrška Kampanji „I ja želim čitati“ - kao što se već tradicionlano organizira u gradovima diljem Hrvatske.Pozivaju se svi zainteresirani (itd.) koji žele saznati više o Kampanji, podržati ju i uključiti se u planiranje i provođenje aktivnosti (izložbe, predstavljanje knjiga, predavanja, radionice, biciklijada itd.) da se jave koordinatorici Kampanje izv. prof. dr. sc. Sanjici Faletar Tanacković ().Iako je jedan od općih ciljeva Nacionalne kampanja „I JA ŽELIM ČITATI!“, u suorganizaciji Hrvatskog knjižničarskog društva, Nacionalne i sveučilišne knjižnice i Knjižnice grada Zagreba, poticanje čitanja kod svih građana, Kampanja je prvenstveno usmjerena na osobe s disleksijom i teškoćama čitanja odnosno na sve društvene skupine koje iz bilo kojih razloga ne mogu čitati standardni (crni) tisak i standardne knjižnične usluge. Disleksija je neurološki poremećaj koji ometa učenje i obradu jezika, a očituje se u problemima s čitanjem, pravopisom, pisanjem, govorom i/ili slušanjem unatoč urednoj inteligenciji i dostatnom trudu, a osobe s teškoćama čitanja su sve one osobe koje teško dekodiraju tekst, čitaju sporo, nerazgovjetno i ne razumiju pročitano. U tu se skupinu obično ubrajaju slijepe i slabovidne osobe, gluhe i nagluhe osobe, osobe s intelektualnim teškoćama, motoričkim teškoćama ADHD sindromom, autizmom, i kombiniranim smetnjama, socijalno i pedagoški deprivirane osobe te osobe treće životne dobi. Procjenjuje se da pet do deset posto populacije u Hrvatskoj ima disleksiju, a istraživanja su pokazala da nepravovremeno dijagnosticiranje ili izostanak dijagnoze disleksije ili teškoća čitanja mogu dovesti do problema s učenjem tijekom cijelog školovanja, lošijeg školskog i akademskog uspjeha te posljedično utjecati negativno na sve vidove života pojedinca.Budući da u Hrvatskoj do sada nije evidentirana odgovarajuća podrška, organizirano istraživanje i sustavno bavljenje ovom problematikom (npr. u školama još uvijek ne postoje prilagođeni obrazovni programi za djecu i mlade s teškoćama čitanja i disleksijom), Kampanjom se želi informirati i senzibilizirati hrvatsku javnost o problemima osoba s teškoćama čitanja i disleksijom te potaknuti na poboljšanje suradnje među relevantnim institucijama i stručnjacima. Kako bi se pak omogućio lakši pristup većem broju knjiga prilagođenih za ovu skupinu, Kampanjom se želi potaknuti uvođenje sustavnog financiranja proizvodnje građe lagane za čitanje i daisy zvučnih knjiga na državnoj razini i povećati mrežu knjižnica koje provode programe za osobe s teškoćama čitanja, disleksijom i programe za osobe koje ne mogu čitati standardni tisak. Jedan od glavnih ciljeva Kampanje, izmjena legislative (Zakona o autorskim pravima i srodnim pravima) kako bi se osobama s teškoćama čitanja i disleksijom omogućio lakši pristup posebno prilagođenim knjigama, približio se svom ostvarenju početkom siječnja 2019. godine stupanjem na snagu Ugovora iz Marakeša Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, čija je potpisnica i Republika Hrvatska, a koji ima za cilj olakšati pristup objavljenim djelima slijepim i slabovidnim osobama te osobama koje imaju druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta.U dosadašnjem razdoblju provođenja Kampanje brojni su dionici u društvu, knjižnice, zdravstvene ustanove, odgojne i obrazovne ustanove, državne, lokalne i civilne organizacije, nakladnici itd., različitim pridonijeli ostvarivanju zacrtanih ciljeva Kampanje, poboljšanju mogućnosti i položaja osoba s teškoćama čitanja i disleksijom u društvu i njihovu uključivanju i socijalizaciji, te značajnijem pružanju socijalno-inkluzivnih knjižničnih programa i usluga ovoj ranjivoj skupini.