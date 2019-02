Najbolje atletičarke i atletičare

Zvjezdana Tuma Pavlov

Zadnjih par godina imamo dobre sezone, pojačavamo naše rezultate iz godinu u godinu i plan za ovu godinu je da sigurno budemo bolji nego prethodne godine. dajemo sve na podmladak zasad smo najbolji u kadetima i mlađim kadetima.Nastojat ćemo to postići i u juniorskoj kategoriji

Ivana Horvata

Počeli smo dvoransku sezonu više manje s jednom ozljedom tako da smo u zimi imali malo manje natjecanja,ali ok rezultat 5,63,a ljeto smo završili s državnim rekordom. Nažalost nismo to nastavili u prvenstvu Europe u Berlinu, ali mislim da ćemo se ove godine malo iskupiti. Ove godine imamo prvenstvo Europe u dvorani u Glasgowu 1. ožujka, a imamo i Svjetsko prvenstvo, što je malo kasnije nego inače koje će biti od 29. rujna do 6. listopada

Elija Valentić i Dario Prekl

Nikolina Užnik i Borna Cik

Barbara Vrhovac i Ivan Paravac

Lorena Faktor i Dominik Škorjanc

Ivona Pipunić i Bruno Menrat

za prošlu godinu proglasili su danas upredstavljeno je i izvješće o rezultatima u 2018. godini, a istaknuto je kako je ona bila najuspješnija u povijesti kluba.Tijekom 2018. godine osvojeno jena međunarodnim natjecanjima, postavljena su, dok su atletičari "uzeli" 29 titula prvaka Republike Hrvatske. Potvrda je to da Atletski klub Slavonija Žito iz Osijeka iz godine u godinu podiže ljestvicu rezultata i uspjeha u svim kategorijama - istaknula je direktorica kluba: "", rekla je Tuma Pavlov i dodala kako su najveći planovi ponovno vezani uz dvostrukog olimpijca, prvaka i rekordera Hrvatske u skoku s motkom Ivana Horvata kako bi se postigla norma za Olimpijske igre u Tokiju.Dugoročni planovii jesu Olimpijske igre u Tokyu, no u prvom su planu ovogodišnja natjecanja: "", rekao je Ivan Horvat koji je na današnjoj svečanosti proglašen najboljim atletičarem kluba za 2018. godinu.Priznanja su još dobili: najbolji mlađi seniori, najbolji juniori, najbolji mlađi juniori, najbolji kadeti, te najbolji mlađi kadeti