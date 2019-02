romantičnu stranu

ljubavnu priču

Dan zaljubljenih

buketom cvijeća, crvene ruže

Portanova

voli svoje posjetitelje

Mi vas volimo

Müllerom

subotu, 16. veljače

dobrovoljnog darivanja krvi

Gradskog društva Crvenog križa Osijek i Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek

od 16 do 19 sati

[Sponzorirani članak]

Bilo da ste u vezi ili je samo simpatija u pitanju, usudite se pokazati svojui započnite predivnusavršenim poklonom na Valentinovo.obično ne prolazi bez prigodnog poklona kojim razveseljavamo svoje najdraže. Nju ćete sigurno oduševitikoje simboliziraju romantičnu ljubav su uvijek nepogrešiv izbor. Ako uz to još dodate i finu bombonijeru ili bocu finog vina ne možete pogriješiti. Ali ako ste za korak više, izaberite najdraži joj parfem ili mirisni poklon paket, nakit, ručni sat, make-up, ali i neko lijepo donje rublje. Nema sumnje da će se on obradovati novom gadgetu, tabletu, smartphoneu ili nekom drugom čudu tehnike, ali ništa manje dobar izbor nije ni njegov najdraži parfem, ručni sat, novi remen ili knjiga. A baš sve što zamislite možete pronaći u vašem omiljenom shopping centru!A ususret Valentinovu, danu zaljubljenih isvakodnevno pokazuje datako što ih svaki dan nagrađuje na svojoj Facebook stranici. Sudjelujte u natječaju pod nazivom „“ u kojem u suradnji sPortanova svaki dan nagrađuje vrijednim poklon paketima koji će razveseliti baš svakoga. Da biste saznali kako do nagrada pratite Facebook profil i web stranicu Portanove u Portanovi vas očekuje još jedna u nizu akcijaorganizaciji Portanove,. Odazovite se pozivu, darujte krv i spasite nekome život, ove subote, 16. veljačena 2. katu Portanove.