Tekst i foto: AK Slavonija Žito

Dvoransko prvenstvo Hrvatske za mlađe i starije kadete i kadetkinje održano je 9. veljače 2019. u Zagrebu, u atletskoj dvorani na Zagrebačkom velesajmu.Članoviosvojili su čak– 9 zlatnih, 5 srebrnih i 5 brončanih. U konkurenciji 28 atletskih klubova, AK Slavonija-Žito je prema broju osvojenih medalja biona natjecanju!Veliki uspjeh osječkih atletičara i atletičarki upotpunio jekoji je na 200m istrčao rezultat 26,39 i tako postavio novi dvoranski državni rekord u kategoriji mlađih kadeta. Inače, Menrat je, osim što je oborio državni rekord, osvojio čak 3 zlatne medalje – na 60m (7,95), 200m (26,39) te u štafeti 4x200m u sastavu(1:55,30).U konkurenciji starijih kadeta,ponio je dvije titule državnog prvaka – u skoku u vis (1,68m) i u skoku s motkom (3,10m). S dva zlata može se pohvaliti i mlađi kadetkoji je do najviše stepenice postolja stigao u skoku u vis (1,50m) te kao član već spomenute mlađekadetske pobjedničke štafete 4x200m.je postala prvakinja Hrvatske u skoku u dalj kod starijih kadetkinja (5,71m), a bila je i članica srebrne štafete 4x200m u sastavu(1:47,39).je bila najbrža mlađa kadetkinja na 60m (8,13) dok je na 200m stigla do bronce (27,10).Osim kod mlađih kadeta, zlatnu štafetu 4x200m imali smo i kod starijih kadeta. Štafetu su trčali(1:38,61). Zanimljivo, sva četvorica su osvajala medalje i u pojedinačnoj konkurenciji. Mlinaček je u svoju kolekciju dodao srebro na 200m (24,29) te broncu na 60m (7,63).je bio drugi na 60m (7,58 ), a isti plasman ostvarili su ina 60m prepone (8,82) teu skoku u dalj (5,71m).U kategoriji starijih kadeta, na treću stepenicu postolja popeli su seu skoku u vis (1,55m) teu skoku s motkom (2,40m). Kod starijih kadetkinja, do bronce je stigla skakačica s motkom(2,50m).