subotu, 23. veljače, 2019.

Volite rajčice?!

od 10:00-14:00 sati [a možda i malo dulje] se organizira[u organizaciji Udruga "Ospera"], na kojoj će biti ipodjela sjemena by Volim rajčice.se za sjeme rajčicese i akoi saznajte kako do sjemena![prijavite se i ako niste iz Osijeka i ako nećete moći doći - dobit ćetena mail kako do sjemena]Želite jesti one dobre stare sorte rajčica, dok su još imale okusa, ili superukusne sorte za koje niste ni imali pojma da postoje?! Onda se prijavite za sjeme starih i egzotičnih sorti rajčice [iz cijelog svijeta].: prostor Gradske četvrti "Gornji grad", Trg Lava Mirskog 1, u prolazu kod Supera/iza HNK.Klik za prikaz lokacije: https://goo.gl/tIQM1e