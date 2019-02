Osječko-baranjskoj županiji

Tekst i foto: OBZ.hr

U dvodnevni posjetstigli su predstavnici turističkih agencija iz cijele Hrvatske, ali i susjedne. Studijsko putovanje prilikom kojeg obilaze turističke lokalitete organizirano je u okviru projekta „“, a započeli su ga jučer u Baranji. Partneri projekta su JU Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu suradnju i lokalnu samoupravu Autonomne pokrajine Vojvodine, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije, Dunavski centar za kompetenciju i Grad Ilok, a uz Županijsku razvojnu agenciju njihov je boravak na području naše županije organizirala Turistička-zajednica Osječko-baranjske županije. U Osijeku su se susreli s pročelnicom Upravnog odjela za kontinentalni turizam Osječko-baranjske županijei županom– rekao je župan Anušić i dodao kakoza Slavoniju tek slijedi, a to su Dani hrvatskog turizma koji će biti u Osijeku i Osječko-baranjskoj i ostalim slavonskim županijama.Projektukupne je vrijednosti, traje 20 mjeseci i upravo se aktivnostima tijekom idućih mjesec dana privodi kraju.– rekla je, direktorica Turističke zajednice Osječko-baranjske županije.- kaže, koordinator projekta te najavljuje predstavljanje na turističkim sajmovima u Berlinu, Beogradu i Zagrebu.Sudionici studijskog putovanja s oduševljenjem govore o turističkim potencijalima koje su upoznali i koje će zasigurno uvrstiti u ponudu svojih agencija.– rekao jeiz agencije B Travel.Studijsko putovanje nastavlja se do kraja vikenda, danas će obići, a iduća će dva dana boraviti u