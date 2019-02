Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Gillming

Matildi

Vjekoslava Hengla

70. godina

treći životni prostor

Crvena Kobra

Sanjar Strange

Podzemna željeznica

Iskupljenje u Fellsideu

Četiri godišnja doba

Zlo

Novi tajni dnevnik Hendrika Groena

Pozdrav fanaticima

Jakovljeve ljestve

Pčele

Olga

Kao zvijezda u noći

Ne napuštaj me

Tekst: Đelo od Gisko (Srđan Lukačević)

Nagradna igra

Portal Osijek031.com & GISKO

Posljednja želja / Andrzej Sapkowski

Kuću u kojoj danas djelujedala je sagraditi bogata osječka obitelj, kao miraz svojoj kćeri, koja se 1905. udala za odvjetnika, budućeg osječkog gradonačelnika, dr.. Knjižnica ove godine obilježavaprenošenja znanja, poticanja čitanja i cjeloživotnog obrazovanja, 70. godina kroz koje je brojnim Osječanima postala. Pridružite se proslavi rođendana i čitajte s nama.Ovo su noviteti pristigli u GISKO.Carl Logan proveo je dvadeset godina radeći u obavještajnoj službi JIA, no sada živi na tajnoj lokaciji pod novim imenom James Ryker, i sve što želi je započeti novi život daleko od kaosa, nasilja, destrukcije i obmana. Međutim, ubrzo će se Rykerov miran život uzburkati kada ga njegov bivši zapovjednik u JIA Peter Winter obavijesti o ubojstvu Kim Walker, žene čiji se otisci prstiju poklapaju s otiscima zloglasne plaćene ubojice, poznate kao "". Ona je Rykerova stara protivnica za koju se godinama smatralo da je mrtva, a on je jedini čovjek koji zna kako ona izgleda. JIA je hakirana, dosje Crvene Kobre je provaljen, a Winter vjeruje da su potencijalno ugroženi agenti JIA-e, pa i Ryker. Međutim, Ryker zna da ubijena žena nije Crvena Kobra… Ali tko je ova nepoznata mrtva žena? I gdje je prava Crvena Kobra? Rob Sinclair napisao je roman prepun neočekivanih obrata, koji nećete ispustiti iz ruke.Ako san bira sanjara, a ne obratno, onda Lazlo Strange ima razloga pobojati se da je njegov san krivo odabrao. Jer kako bi se on mogao mjeriti s raskošju jednog mitskog mjesta o kojem su od starina ispisivani svesci i svesci najčudesnijih knjiga? K tome još mjesta koje je nekim čudom gotovo sasvim iščezlo iz pamćenja i znatiželje ljudi? U svakidašnjoj stvarnosti možda nikako, no Lazlova je mašta plodnija od svakidašnje, pa gdje ostali odvraćaju poglede i zatvaraju umove, Lazlo vidi ljepotu, spoznaje značaj i ne odustaje od potrage. Jer Lazlo je sasvim nesvakidašnji sanjar. A snovi nagrađuju posebne sanjare, pa će se tako pred Lazlom otvoriti prilika da progovori o svemu što su ga snovi naučili. I to ne samo da progovori, Lazla će baš ti snovi odvesti u stvarnost koja ih daleko premašuje, a on će od pukog promatrača postati pripovjedač priča i naposljetku prerasti u junaka. U romanu "" Laini Taylor, nadmašila samu sebe dajući nam priču veću od samog života." Colsona Whiteheada, nevjerojatna je priča o očajničkom putu prema slobodi jedne ropkinje, ključna za razumijevanje američke prošlosti, sadašnjosti te posljedično, budućnosti. Cora je ropkinja na plantaži pamuka u Georgiji. Za sve robove u to doba, i pogotovo tako duboko na jugu, život je pakao, no posebno je strašan za Coru; izopćenica čak i među svojim narodom, polako stasa u ženu, što samo znači da su na obzoru nove nevolje. Kad joj Caesar, nedavni pridošlica iz Virginije, ponudi da zajedno pobjegnu podzemnom željeznicom, razgranatom tajnom mrežom koja odbjegle robove vodi u različita mjesta diljem zemlje, Cora, nakon premišljanja, pristaje na taj strahoviti rizik. No, njihov će pothvat otpočetka poći po zlu; Cora će ubiti dječaka koji će je pokušati zarobiti i potjera za njima razmahat će se u žestokim, smrtonosnim razmjerima. Nju predvodi Ridgeway, lovac na odbjegle robove koji se još nije oporavio od bijega Corine majke Mabel te se zakleo da se neće smiriti dok se ne dočepa bjegunaca, posebno Core.U požaru u kojem je izgorio stan Jess Moulson stradao je i desetogodišnji dječak koji je živio na katu iznad nje. Jess se budi u bolnici, sa strahovitim ozljedama i ožiljcima i izgubljenih sjećanja na tu večer koja joj je protekla u heroinskoj magli. Kad je svi oko nje, kao i mediji, obilježe kao ubojicu djeteta, obavija je strašan osjećaj grizodušja, pa ona i sama počne u to vjerovati. Osuđena je na Fellside, najveći, najstrašniji ženski zatvor u cijeloj Europi, koji se nadvija nad sumornim jorkširskim pustopoljinama. Fellside je mjesto gdje čak i zidovi šapću. Međutim, Jess u zatvorskoj ćeliji neće biti sama. Iz tamnih i hladnih zidova ćelije proviruje neočekivan posjetitelj, duh desetogodišnjeg dječaka koji nosi poruku za Jess. On treba njezinu pomoć i neće odustati dok je ne dobije. Autor M.R.Carey u trileru "" donosi jezovitu i dirljivu priču prepunu napetosti, skrivenih tajni i emocija koja će vam još dugo nakon čitanja ostati u mislima." izrazito je lirski koncipirano djelo prvi put objavljeno 1938. godine. Sándor Márai ispisao je zbirku stilski besprijekornih proznih epigrama o malim ali sudbonosnim životnim događajima, uobličenih s iznimnom vještinom i rezigniranom mudrošću pisca visokih moralnih zahtjeva. Sándor Márai majstor je kratkih, jezgrovitih tekstova napisanih u filozofskome duhu. Tekstova koji bi se suvremenim jezikom mogli nazvati meditacijama ili ljekovitim mislima. Znao je da je higijenu ljudskoga duha nužno održavati, znao je da su taoističke mudrosti, budističke priče i kratke dnevne kontemplacije potrebne kao zalogaj kruha. Znao je i to da je posao pisca stvaranje misli, da je umjesto onih koji misao ne mogu oblikovati sami, pisac kipar riječi.U studenom Reykjaviku, na stajalištu taksija, susreću se Agnes i Ómar. Agnes Lukauskaitė druga je generacija židovskih imigranata iz Litve i, obuzeta holokaustom, piše diplomski rad o populizmu i ekstremnoj desnici. Njezin dečko Ómar Arnarson, lingvist nezaposlen od islandske financijske krize, pretpostavlja da ga je Agnes zavoljela, no ne zna da Agnes možda nešto osjeća i za Arnóra, obrazovanog neonacista, desničarskog aktivista i doktoranda povijesti. Priča je zapravo krenula u ljeto 1941. kad je pola stanovnika malenoga litvanskog grada Jurbarkasa poklano u obližnjoj šumi. Dvojica Agnesinih pradjedova sudjelovali su masakru: jedan je upucao drugoga, a tri generacije poslije Agnes stradanje Židova pretvara u svoju životnu opsesiju. Višestruko nagrađeni roman "" islandskog pisca Eiríkura Örna Norðdahla progovara o holokaustu i ljubavi, o Islandu i Litvi, o rasizmu i populizmu ekstremne desnice." nastavak je svjetskog hita Tajni dnevnik Hendrika Groena. Hendrika Groena upoznali smo u njegovom prvom dnevniku. Zajedno sa svojim prijateljem Evertom i ostalim članovima kluba "Starci, a ne mrtvaci" Hendrik posljednje godine života pokušava provesti što ugodnije u domu za starije u sjevernom dijelu Amsterdama. Hendriku nije uvijek lako biti dobro raspoložen. Srećom, opet se prihvatio pisanja. Svojim prepoznatljivim šarmantnim humorom okomio se nam sustanare, ravnateljstvo, svoje prijatelje i starost općenito, pri čemu ni sebe nije štedio. Hendrikovi ironični komentari na male i velike životne nedaće zabavni su već samo i zbog toga što daju uvid u okruženje koje se ne opisuje uvijek iz prve ruke. Hendrik Groen je svoj prvi dnevnik objavio 2014. godine. Uspjeh te knjige i entuzijastične reakcije čitatelja potaknule su ga da napiše i nastavak.Bez sumnje jedan od najznačajnijih suvremenih pisaca i intelektualaca Amos Oz u svojoj knjizi "" u tri eseja progovara o svim temama koje su u središtu problema Bliskoga istoka, ali jednako tako i u srži svakoga fanatizma. Amos Oz suvereno, jednostavno, precizno i bez zadrške govori o svojem odnosu prema fanatizmu svake vrste, prema religiji i odnosu sekularnog društva i religioznog te o svom odnosu i stavu prema suživotu Židova i Palestinaca, na malom komadu zemlje koju se voli nazvati svetom. Čitati danas Amosa Oza važnije je nego ikada. Njegove misli ovdje su kao poziv na dijalog, Oz ne želi davati sve odgovore, već prije svega poziva na smirenost, tako nužnu svakome čovjeku. Pozdrav fanaticima mala je knjiga velikih mudrosti, knjiga koju je Amos Oz posvetio svojim unucima, a napisao za svakoga od nas.O njemu se u obitelji šutjelo i Nora ga je vidjela samo jednom, dok je bila dijete, ali njezin djed Jakov Osecki neće joj zauvijek ostati tajna – dugo nakon njegove smrti, kada ga bude trebala najviše, otkrit će joj ga pisma i dnevnici pohranjeni u škrinjici od vrbova drva. Između kazališne umjetnice Nore i nesuđenoga glazbenika Jakova u briljantnom romanu Ljudmile Ulicke protegnulo se jedno od najburnijih stoljeća ruske i europske novije povijesti. Varljivo obećanje vremena prije Revolucije, pogibije u svjetskim ratovima, mrak staljinizma i previranja najnovijeg doba, kroz sva ta razdoblja provest će nas ljubavi i razočaranja, ideali i zablude, izdaje i nadanja triju generacija obitelji Osecki. Ali svatko tko je ikada čitao Ulicku zna da "" nisu tek još jedna obiteljska saga na kakve smo se navikli. U živote svojih veličanstvenih junaka, u svaku od sudbina koje maestralno ocrtava, najznačajnija je suvremena ruska autorica utkala pitanje koje pisce i filozofe zaokuplja otkako je svijeta: može li čovjek biti slobodan?Nakon što je pod nerazjašnjenim okolnostima morao pobjeći sa sveučilišta u Leidenu, mladić Laurentius kreće u estonski grad Dorpat da nastavi studirati. Jedina pratnja na dalekom putovanju kroz kišovite sjeverne predjele njegova je šarena papiga Clodia, koja ga nesretnim spletom okolnosti napušta. Kad stigne u Dorpat, vjerovanja u vještice i vrbin-kralja kojima su Estonci obuzeti bude u Laurentiusu mutna, no jeziva sjećanja. Protiv melankolije se bori na različite načine, i vrbovom korom i puštanjem krvi, no tek će mu tajnovita crnokosa posjetiteljica vratiti želju za životom. "" Meelisa Friedenthala sjajan je roman smješten u Estoniju iz 17. stoljeća. Pomalo bajkovit, pomalo mističan, ovaj roman od kojeg vas prolaze trnci nesumnjivo je sjajna prilika za upoznavanje s estonskom književnošću i jednim od njezinih najistaknutijih suvremenih pisaca.Njemački pisac Bernhard Schlink čitateljima je poznat po bestseleru Žena kojoj sam čitao, jednom od najpopularnijih njemačkih romana 20. stoljeća. Njegov novi roman, "", svojevrsna je reminiscencija toga djela, utoliko što govori o odnosu mlađeg muškarca i starije žene. No, Olga je prije svega svjedočanstvo o ljubavi u okolnostima jednog vremena i priča o snažnoj, inteligentnoj ženi pred čijim se očima odigrava sunovrat morala društva u kojem živi i ljubavi u koju vjeruje. Olga, protagonistica romana, siroče je koje je odgojila baka u jednom šleskom selu krajem 19. stoljeća. Herbert je sin veleposjednika. Njih dvoje zaljubljuju se još kao djeca i suprotstavljaju željama Herbertove obitelji, jer za Olgu, Herbert nije sin velikaša, niti je ona za njega djevojka iz sela. Mladi par pronašao se negdje između dviju klasa i nije se zbog njihovih tradicija osjećao sputano. Olga će postati učiteljica, a Herbert pustolov koji čezne za širinama i daljinama Afrike, Amerike i Rusije, snivajući snove o veličini i moći u skladu s grandioznošću tog doba, koji će ga potpuno preuzeti te na kraju i progutati…Tully Hart uvijek je bila veća od života, žena koju vode veliki snovi i muče sjećanja na bolnu prošlost. Nepobjediva je do trenutka kada joj umire najbolja prijateljica Kate Ryan, a poslije toga se njezin brižljivo uređeni život i privid sigurnosti ruše kao kula od karata. Tully pokušava održati obećanje dano Kate na samrtnoj postelji – da će uvijek biti pri ruci Kateinoj djeci – ali što ona zna o majčinstvu i o tome kako se brinuti za druge ljude? Šesnaestogodišnja Marah Ryan shrvana je majčinom smrću. Njezin otac Johnny očajnički nastoji održati obitelj na okupu, ali gubi dodir s Marah koja je potonula u svoju tugu. Čini se kao da joj nitko i ništa nisu važni… sve dok se ne zaljubi u mladića koji joj vraća osmijeh na lice i odvodi je u svoj opasan, mračan svijet… "" fantastičan je društveno obiteljsko roman nastao iz pera Kristin Hannah.Prije jedanaest godina, Lindsey Nash je usred noći pobjegla sa svojom kćerkom od nasilnog supruga alkoholičara. Proganjajući je, njen suprug Andrew uzrokovao je prometnu nesreću i završio u zatvoru, a Lindsey i njena kćer Sophie odselile su se u Dogwood Bay u Kanadi i započele svoj novi život. Danas Lindsey vodi svoji tvrtku, a kći tinejdžerka traži svoj vlastiti put. Nakon što je Andrew pušten iz zatvora, Lindsey je uvjerena da je presjekla sve veze i ostavila prošlost iza sebe. No, proganja je stalan osjećaj da je netko promatra, prateći svaki njezin potez. U njezin je novi dom provaljen , a novi dečko napadnut. Lindsey je uvjerena da je proganja njezin bivši suprug, iako on tvrdi da se promijenio. No je li Andrew zaista postao druga osoba ili Lindsey želi nauditi netko puno opasniji? "", roman Chevy Stevensa, još je jedan psihološki triler koji će vas prikovati za mjesto dok god ga ne pročitate.poklanjaju knjiguvjernim korisnicima portala.Sudjelovati možete:ispunjavanjem obrasca ispod i klikom na gumb "" na vrhu ovog člankau Facebook komentar, par centimetara ispod, upišite