Tekst: PU osječko baranjska

Foto: Inja Pavlić/Foto-arhiv031

Završeno jenad više hrvatskih državljana te se sumnja da su 42-godišnji hrvatski državljanin i jedanaest osoba počinili kazneno djeloOd listopada 2017. godine do prosinca 2018. godine, 42-godišnjak je, kao odgovorna osoba stanice zana području Osijeka, obavio tehnički pregled više vozila i ovjerio dokumentaciju vozila kao tehnički ispravnih, iako je pri pregledu utvrdio da se radio o tehničkiU više navrata potaknuo je dva nadzornika da prilikom obavljanja tehničkih pregleda vozilautvrđene tehničke neispravnosti na vozilima, čime su pribavili korist vlasnicima vozila u vidu potvrđivanja tehničke ispravnosti i sudjelovanja u prometu njihovih tehnički neispravnih vozila.Od svibnja do prosinca 2018. godine, 37-godišnjak je, također, zlouporabio položaj i ovlasti kao djelatnikte je, u cilju pribavljanja ne pripadajuće materijalne koristi, posredovao između 42-godišnjaka i vlasnika tehnički neispravnih vozila.Takva vozila dovozio je na tehnički pregled, a nakon pregleda vraćao ih vlasnicima. Još osam je osoba poticalo 42-godišnjaka da zanemari tehničke nedostatke vozila i ovjeri dokumentaciju vozila kao da su tehnički ispravna ili da na to potakne druge nadzornike stanice za tehnički pregled, što je i učinio. Nadležnom državnom odvjetništvu podnosimo