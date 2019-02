Betonizacija plaža na Jadranu

već je niz godina jedan odna koje turistički stručnjaci sustavno upozoravaju, ali bez uspjeha. Sve do sada.Naime,osmislila je rješenje za ovaj problem -kao novi i inovativni proizvod na hrvatskom, ali i svjetskom tržištu.Ono što je posebno zanimljivo to je da tvrtka dolazi iz Osijeka, pa smo s vlasnikomkratko porazgovarali o njihovom proizvodu.Moduli se sastoje od, odnosno deckinga.Konstrukcija je pocinčana kako bi bila otporna na sve vremenske uvjete (more, sol, kiša, sunce…), a drvene ploče napravljene su od drva Ariš i lakirane su ekološkim bojama otpornima na sve vremenske uvjete.Za module se mogu pričvrstiti. Moduli se lako montiraju i demontiraju, a njihove nožice podesive su po visini tako da bez obzira gdje ih postavljate uvijek ćete dobiti ravnu podlogu. Moduli se mogu prilagoditi potrebama korisnika te se koristiti kao plaža, terasa za restoran ili kafić ili šetnica kroz nepristupačan teren ili šikaru.Dimenzija modula jes mogućnošću podešavanja za dodatnih 100 mm. Kapacitet nosivosti je 500 kilograma, a obzirom da se radi o montažnim odnosno demontažnim elementima za njihovo postavljenje nisu potrebne nikakve građevinske dozvole. Tvrtka nudi i dodatne usluge poput montaže i održavanja modula.Prednost ovog proizvoda je što će se savršeno uklopiti u bilo koji eksterijer iprirodna ravnoteža već će svojim elegantnim dizajnom prirodni okoliš učiniti još ljepšim.Prema riječima g. Alića, zanimanje za ove module do sada je pokazaona Jadranu, kao i nekoliko velikih trgovačkih lanaca, pa se može očekivati kako će se modularne plaže, proizvod osječke pameti, već ovoga ljeta naći na plažama diljem Jadrana.