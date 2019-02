Djela ne riječi, zajednicu usreći

5.000 kuna

195.000 kuna

Još jednom zahvaljujemo našim zaposlenicima koji su odigrali ključnu ulogu u ovom projektu, a to je samo predlaganje udruga. Naravno, zahvaljujemo i našim dragim kupcima koji su sudjelovali u glasanju te su time učinili dobro djelo za svoju lokalnu zajednicu. Vjerujemo kako će ova naša donacija barem malo pomoći rad udruga te se nadamo da ćemo ovakve projekte moći provoditi i u budućnosti

Marija Franić

pomaže

[Sponzorirani članak]

Tijekom Kauflandove humanitarne akcije „“, koja je trajala od 6. do 24. prosinca 2018., kupci su u svakoj Kauflandovoj poslovnici mogli dati svoj glas jednoj lokalnoj udruzi ili organizaciji za koju žele da joj Kaufland donira, što je sveukupnona nacionalnoj razini za svih 39 Kauflandovih trgovina.“, rekla je voditeljica Korporativnih komunikacija,Ovim nacionalnim projektom Kaufland ponovnolokalnim zajednicama i osjetljivim i ugroženim članovima našeg društva. Udruge ili organizacije koje su dobile najviše glasova kupaca obuhvaćaju široki spektar poput onih koje brinu o djeci, udruge koje skrbe o bolesnima, pa sve do udruga za zaštitu nezbrinutih životinja, no svima im je zajedničko jedno: da trebaju pomoć.Pobjedničke udruge možete pronaći na službenoj web stranici Kauflanda