Kardiovaskularne bolesti - moždani i srčani udar i komplikacije

urođenim srčanim manama

patološke otvore

800.000 do milijun bolesnika

PFO okludera

Neven Čače

Zavoda za bolesti srca i krvnih žila KBC Osijek

adekvatnog liječenja

od 27 do 30.000 kuna

kvalitetu zdravstvene skrbi

Tekst: Osijek031.com

Foto: Radio Osijek

izazvane njima najčešći su ubojice i u svijetu i u Hrvatskoj. Procjenjuje se kako samo u Hrvatskoj svakih sat i pol jedna osoba umre od moždanog udara.Jedan dio mladih bolesnika doživljava moždane udare bez naizgled vidljivog uzroka. Riječ je okod čak 25% populacije koja na srcu ima neprepoznatekoji se vrlo teško otkrivaju i dijagnosticiraju standardnim pretragama. Ovakav se poremećaj bilježi uu Hrvatskoj, kod većine neće dovesti do pogoršanja kvalitete života, ali ih mali broj doživi kriptogeni moždani udar.Takvi se otvori zatvaraju posebnim zahvatom – postavljanjem– koji je jučer po prvi put u našoj regiji obavio prim.dr.iz KBC Rijeka uz suradnju liječnika sana dvoje mladih bolesnika s moždanim udarom (39 i 46 godina).Kod ovakvih bolesnika okluder je jedina mogućnostjer tretiranje medikamentima ne daje dovoljno dobre rezultate. Operacija traje oko sat vremena, pacijent se već idući dan pušta kući, a moždani se udar neće ponoviti. Zahvat nije jeftin - košta, no u potpunosti ide na teret HZZO-a.Radi se o novoj operaciji koja će se obavljati i ubuduće te će unaprijeditiistočno od Zagreba jer bolesnici iz pet istočnih županija Hrvatske više neće morati ići do Zagreba ili Rijeke. Osječki KBC planira u budućnosti obavljati jedan do dva ovakva zahvata mjesečno.