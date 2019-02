DVD-a Petrijevci

izgradnje obilaznice Petrijevci

2.500 stanovnika

više od 5.000 vozila

2,5 kilometra glavne prometnice

bez tranzitnog prometa

Josip Škorić

Zoranu Škoriću

Gravia d.o.o.

70,53 milijun kuna

56,94 milijuna kuna

Tomislav Mihotić

Ivan Anušić

Ivo Zelić.

Izgradnjom obilaznice napokon će se riješiti dugogodišnji problem Petrijevaca i njegovih mještana zbog prometa koji je stalno povećavao, a znamo koliko je bitna sigurnost u prometu. Kada vidimo ovaj i druge aktualne projekte, mislim da možemo bit zadovoljni cestogradnjom na području naše županije i Hrvatske, a želim istaknuti da upravo završava natječaj za izvođače radova i nastavak izgradnje Koridora Vc kroz Baranju do mađarske granice, Nastavlja se i niz drugih projekata, od obilaznice Osijeka do ostalih, a sve su to projekti Hrvatskih cesta, resornog ministarstva i Vlade Republike Hrvatske. Zato nam je osobito drago da smo danas ovdje i da počinje izgradnja petrijevačke obilaznice

jednokolnička cesta

3,88 kilometara.

8 metara

Prezentacijom projekta u prostorijamai svečanim uvođenjem u posao izvođača radova danas, 5. veljače 2019. godine, označen je početak, naselja skroz koje svakoga dana prolazi, s tim da nakroz selo ima čak osam oštrih zavoja. Ugovoreni rok za završetak radova je 14 mjeseci, a od tada će glavna ulica kroz Petrijevaca napokon biti, bit će manje buke i štetnih emisija opasnih za zdravlje mještana, a dakako sigurnost sudionika u prometu u naselju, kao i stanovnika bit će daleko veća nego sada.Uvođenje u posao počelo je prezentacijom projekta Obilaznice Petrijevci. Potom je predsjednik Uprave Hrvatskih cestapredao projektnu dokumentaciju, predsjedniku Uprave Osijek-Koteksa d.d. Osijek, tvrtke koja će zajedno s tvrtkomOsijek izvoditi radove ukupne vrijednosti. Od toga iznosa(85 %) su bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj, odnosno iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a ostatak su sredstava Hrvatskih cesta.Uz ostale uzvanike, svečanosti su nazočili državni tajnik za infrastrukturu u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, župan Osječko-baranjske županijei načelnik Općine Petrijevci- rekao je danas župan Ivan Anušić.Obilaznica Petrijevaca bit ćekoja obilazi naselje s južne strane, a položena je u smjeru zapad - istok, usporedo s državnom cestom D34.Ukupna duljina obilaznice jeProjektirana cesta je prema važećem Pravilniku razvrstana u kategoriju 2, uz projektnu brzinu od 90 km/h. Kolnički trak za dvosmjerni promet širok je, a sastoji se od dva prometna traka od po 3,5 metara i dva rubna traka široka po 0,5 metara. Širina bankine iznosi 1,5 metara. Na prometnici je u cijeloj duljini predviđen zatvoreni sustav odvodnje. Na trasi obilaznice predviđena su četiri raskrižja u razini, od čega su dva projektirana kao kružni tok.