Tekst: PU osječko baranjska

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

U mjesecu siječnju 2019. godine na područjuevidentirano je(u siječnju 2018. godine 139) prometnih nesreća, od čega 3 (u siječnju 2018. godine jedna) s, 31 (u siječnju 2018. godine 52) si 113 (u siječnju 2018. godine 86) sU prometnim nesrećama ukupno su stradale(u siječnju 2018. godine 80), od čega su 3 (u siječnju 2018. godine jedna) osobe poginule,(u siječnju 2018. godine 10) osoba je zadobiloi 39 (u siječnju 2018. godine 69) osoba je zadobiloNajviše prometnih nesreća dogodilo se zbog nepropisne i neprilagođene brzine (55), slijedi oduzimanje prednosti prolaska (21), nepropisna vožnja unazad (19), nepropisno kretanje vozila kolnikom (13) i drugi.U 55 prometnih nesreća u kojima je uzrok bila nepropisna i neprilagođena brzina ukupno je stradalood čega su dvije osobe poginule, 8 osoba je zadobilo teške tjelesne ozljede i 25 osoba je zadobilo lake tjelesne ozljede.U 15 prometnih nesreća počinitelji su imali, u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede i dvije osobe su zadobile lake tjelesne ozljede.Prema danima u tjednu najviše prometnih nesreća evidentirano je(35), slijedi petak (27), subota (20), utorak (17), srijeda (17), nedjelja (16), i najmanje ponedjeljak (15).Prema dobu dana najviše prometnih nesreća evidentirano je u vremenu(36), slijedi od 12 do 16 sati (35), od 16 do 20 sati (31), od 4 do 8 sati (29), od 20 do 24 sata (9) i najmanje u vremenu od 00 do 4 sata (7).Mladi vozači su sudjelovali u 2, od čega u jednoj s poginulim osobama, 4 s ozlijeđenim osobama i 19 s materijalnom štetom. U navedenim prometnim nesrećama ukupno je stradalo 8 osoba, od čega je jedna osoba poginula, jedna osoba je zadobila teške tjelesne ozljede i 6 osoba je zadobilo lake tjelesne ozljede. Mladi vozači su počinitelji 17 prometnih nesreća, od čega jedna s poginulim osobama, dvije s ozlijeđenim osobama i 14 s materijalnom štetom. U navedenim prometnim nesrećama stradalo je ukupno 6 osoba, od čega je jedna osoba poginula, jedna osoba je zadobila teške tjelesne ozljede i 4 osobe su zadobile lake tjelesne ozljede. U 3 prometne nesreće s materijalnom štetom mladi vozači su imali alkohola u krvi.Vozači mopeda i motociklau prometnim nesrećama.Vozači bicikla sudjelovali su us ozlijeđenim osobama u kojima je jedan vozač bicikla zadobio teške tjelesne ozljede i 2 vozača bicikla su zadobila lake tjelesne ozljede. Vozači bicikla su počinitelji jedne prometne nesreće s ozlijeđenim osobama, u kojoj je jedan vozač bicikla zadobio lake tjelesne ozljede. U jednoj prometnoj nesreći s ozlijeđenim osobama u kojoj je vozač bicikla zadobio teške tjelesne ozljede, vozač bicikla je imao alkohola u krvi.Pješaci su sudjelovali us ozlijeđenim osobama, u kojima su 3 pješaka zadobila lake tjelesne ozljede. Na pješakom prijelazu dogodile su se 2 prometne nesreće, a sve tri prometne nesreće su se dogodile u noćnim uvjetima.Prema spolupočinili su muški vozači,su počinile su žene vozači, a u 5 prometnih nesreća su nepoznati počinitelji.Promatrajući po vrsti vozila najviše prometnih nesreća počinili su vozači osobnih automobila i to 120, slijede vozači teretnih automobila do 3500 kilograma (10), vozači teretnih automobila od 3500 do 12000 kilograma, vozači autobusa iznad 5000 kilograma (3), vozači teretnih automobila iznad 12000 kilograma (2), jedan vozač traktora i jedan vozač bicikla.